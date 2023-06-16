Томенко нашел алтайский чай во время командировки в Санкт-Петербург
Губернатор угостил им главу Калмыкии
16 июня 2023, 09:10, ИА Амител
Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, что нашел алтайские продукты во время поездки в Санкт-Петербург. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
"Продукция наших алтайских производителей пользуется популярностью по всей России – постоянно вижу подтверждения этому. Пока нахожусь в командировке в Петербурге, зашел в магазин – тут же наткнулся на знакомый бренд", – написал Томенко.
Он добавил, что во время подписания договора о сотрудничестве угостил алтайским чаем главу Калмыкии Бату Хасикова и его коллег. Напиток, по словам Томенко, понравился всем.
09:31:53 16-06-2023
Чай , Алтайский чай, Индийский чай...
09:41:28 16-06-2023
Гость (09:31:53 16-06-2023) Чай , Алтайский чай, Индийский чай...... травяной сбор скорее всего
09:37:09 16-06-2023
подскажите где в крае расположены чайные плантации?
09:46:15 16-06-2023
Гость (09:37:09 16-06-2023) подскажите где в крае расположены чайные плантации?... По соседству с виноградниками...
10:11:40 16-06-2023
Гость (09:37:09 16-06-2023) подскажите где в крае расположены чайные плантации?... В Шри-Ланке закупаются
09:39:56 16-06-2023
мож иван чай? или реально подпольные у нас плантации))))
10:26:28 16-06-2023
В Шри-Ланке закупаются - тогда это не должно называться Алтайским!
10:39:28 16-06-2023
Насчет чая не скажу, но кипринским сыром пол Питера завалено
11:30:53 16-06-2023
А вот продукция с Горного Алтая не оч качественная! все знакомые/друзья жалуются! А упаковка симпатичная -экспортного исполнения! От истинного качества продукции (ДОЛЖНОГО, НАТУРАЛЬНОГО!) совсем уже отвыкли!
11:55:54 16-06-2023
Закупайте у Джастаса (Весёлого молочника)!