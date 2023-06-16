Томенко нашел алтайский чай во время командировки в Санкт-Петербург

Губернатор угостил им главу Калмыкии

16 июня 2023, 09:10, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, что нашел алтайские продукты во время поездки в Санкт-Петербург. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Продукция наших алтайских производителей пользуется популярностью по всей России – постоянно вижу подтверждения этому. Пока нахожусь в командировке в Петербурге, зашел в магазин – тут же наткнулся на знакомый бренд", – написал Томенко.

Он добавил, что во время подписания договора о сотрудничестве угостил алтайским чаем главу Калмыкии Бату Хасикова и его коллег. Напиток, по словам Томенко, понравился всем.