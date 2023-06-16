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Томенко нашел алтайский чай во время командировки в Санкт-Петербург

Губернатор угостил им главу Калмыкии

16 июня 2023, 09:10, ИА Амител

Фото: телеграм-канал Виктора Томенко
Фото: телеграм-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, что нашел алтайские продукты во время поездки в Санкт-Петербург. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Продукция наших алтайских производителей пользуется популярностью по всей России – постоянно вижу подтверждения этому. Пока нахожусь в командировке в Петербурге, зашел в магазин – тут же наткнулся на знакомый бренд", – написал Томенко.

Он добавил, что во время подписания договора о сотрудничестве угостил алтайским чаем главу Калмыкии Бату Хасикова и его коллег. Напиток, по словам Томенко, понравился всем.

Виктор Томенко Алтайский край

Комментарии 10

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Гость

09:31:53 16-06-2023

Чай , Алтайский чай, Индийский чай...

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Гость

09:41:28 16-06-2023

Гость (09:31:53 16-06-2023) Чай , Алтайский чай, Индийский чай...... травяной сбор скорее всего

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Гость

09:37:09 16-06-2023

подскажите где в крае расположены чайные плантации?

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Бомж

09:46:15 16-06-2023

Гость (09:37:09 16-06-2023) подскажите где в крае расположены чайные плантации?... По соседству с виноградниками...

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Гость

10:11:40 16-06-2023

Гость (09:37:09 16-06-2023) подскажите где в крае расположены чайные плантации?... В Шри-Ланке закупаются

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Гость

09:39:56 16-06-2023

мож иван чай? или реально подпольные у нас плантации))))

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Гость

10:26:28 16-06-2023

В Шри-Ланке закупаются - тогда это не должно называться Алтайским!

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Гость

10:39:28 16-06-2023

Насчет чая не скажу, но кипринским сыром пол Питера завалено

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Гость

11:30:53 16-06-2023

А вот продукция с Горного Алтая не оч качественная! все знакомые/друзья жалуются! А упаковка симпатичная -экспортного исполнения! От истинного качества продукции (ДОЛЖНОГО, НАТУРАЛЬНОГО!) совсем уже отвыкли!

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Гость

11:55:54 16-06-2023

Закупайте у Джастаса (Весёлого молочника)!

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