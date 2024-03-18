Путин заявил о возможном создании санитарной зоны на украинских территориях
Она должна быть сложно преодолима для средств поражения
18 марта 2024, 07:50, ИА Амител
Владимир Путин заявил о возможном создании санитарной зоны на нынешних украинских территориях. Его слова передает РИА Новости.
Он отметил, что эта зона должна быть сложно преодолима для средств поражения. В разговоре с журналистами Путин отметил, что не готов говорить о том, что, как и когда Россия должна присоединять.
"Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства", – сказал Путин.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск заявил о том, что Украина потеряет больше территорий, если не начнет переговоры.
08:08:11 18-03-2024
Что это значит? прокопаем канал, ототделим европу от нас проливом? )) Было б не плохо. Может и гомосеки переплыть не смогли бы
08:31:18 18-03-2024
Да если бы дело было только в этих, как вы выражаетесь - гомо....!? Там просто у нас под боком будут выращивать наших заклятых врагов!... Если они до всего этого повышали и кричали всякую фигню про нас, что они с нами сделают...?! То теперь мы им дадим время переподготовиться!? Так что ли?! Где Дэмилитеризация Украины!? Где дэнацификация!?... На нашем газе будем взращивать наших убийц!?... Ни че так план!?
10:02:19 18-03-2024
Гость (08:31:18 18-03-2024) Да если бы дело было только в этих, как вы выражаетесь - гом... Вам план Путина не нравится ?
10:49:18 18-03-2024
Гость (10:02:19 18-03-2024) Вам план Путина не нравится ?... Хотелось бы Украину видеть в составе Советской Социалистической России!
12:28:11 18-03-2024
Гость (10:49:18 18-03-2024) Хотелось бы Украину видеть в составе Советской Социалистичес... Back in USSR.
11:21:48 18-03-2024
Гость (08:31:18 18-03-2024) Да если бы дело было только в этих, как вы выражаетесь - гом... *прыгали и кричали...
09:07:57 18-03-2024
Верно - это адекватная реакция любого человека . Раз они кидают на Россию и достают ряд наших районов,значит (как в старой доброй песни ВОВ : значит нам туда дорога,на Берлин . А что ,только так ,а да ещё "наполеона" надо в угол поставить. Потому что довели всех своими посылками нацикам. Пора,ох как пора защитить наших россиян. А теперь ставьте минусы (но подумайте прежде).
09:17:25 18-03-2024
гость (09:07:57 18-03-2024) Верно - это адекватная реакция любого человека . Раз они кид... Можем повторить? Уже было, стояли много десятков лет в Берлине, потом быстрое бегство из Берлина и не стало огромного СССР. Этого хочешь товарищ? Что тебе не живется мирно?
10:47:28 18-03-2024
Гость (09:17:25 18-03-2024) Можем повторить? Уже было, стояли много десятков лет в Берли... К сожалению мирно они нам никогда не дадут, пока сами не возьмём, как СССР! Советский союз допустил ряд ошибок, которые нужно изучать что бы не повторять! Но к сожалению некоторые даже не допускают что бы мы изучали их...! А то поумнеем, и перестанем заигрывать с западом... А чего ещё страшнее, начнем свой суверенитет добывать!?...
10:48:39 18-03-2024
Гость (09:17:25 18-03-2024) Можем повторить? Уже было, стояли много десятков лет в Берли... А до вас не доходит,что натовские танки,ракеты и снаряды убивают наших солдат?
10:46:44 18-03-2024
Лукавит он как и со сроком выхода на пенсию.Только полная и безоговорочная капитуляция Киева.
11:22:43 18-03-2024
Что тебе не живется мирно?===Сказала, выглядывая из-за соседского забора приехавшая издалека вооружённая личность.Либерда никогда не поумнеет просто потому что задницей думает.
15:49:21 18-03-2024
Санитартная зона - это хорошо. Желательно до Львова, Ужгорода и Луцка)))