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Владимир Путин 29 февраля выступит с посланием Федеральному собранию

Речь президента продлится примерно час

29 февраля 2024, 08:45, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сегодня, 29 февраля, выступит с посланием Федеральному собранию – уже 19-м по счету.

По оценке экспертов, на нем глава государства представит предвыборную программу и стратегический план развития страны. Не исключают политологи и сюрпризы в выступлении российского лидера.

Ориентировочно, Путин выйдет на трибуну в московском Гостином Дворе в 16:00 по алтайскому времени. Продлится речь примерно час.

Выступление в прямом эфире покажут федеральные телеканалы. Также текстовую трансляцию будет вести amic.ru.

Владимир Путин Россия

Комментарии 7

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Гость

09:21:54 29-02-2024

Сюрприз-в студию!

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Гость

10:45:58 29-02-2024

Гость (09:21:54 29-02-2024) Сюрприз-в студию!...
Киндер-сюрприз?

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Гость

09:47:48 29-02-2024

Ну вот сейчас пошлёт он собранию. А мы за коммуниста проголосуем и всё напрасно, страна встаёт на новые рельсы социализма

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Гость

11:26:35 29-02-2024

для интереса вспомните что говорил в 18 году - ничего не совпало)))

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Гость

13:43:45 29-02-2024

Гость (11:26:35 29-02-2024) для интереса вспомните что говорил в 18 году - ничего не сов... Про гиперзвук говорил

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Гость

12:58:42 29-02-2024

Гиперзвук возможно берегут на случай, если его с другим зарядом придется использовать

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Гость

14:51:56 29-02-2024

Будет отчитываться за свои ранешние предвыборные обещания?

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