Владимир Путин 29 февраля выступит с посланием Федеральному собранию
Речь президента продлится примерно час
29 февраля 2024, 08:45, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин сегодня, 29 февраля, выступит с посланием Федеральному собранию – уже 19-м по счету.
По оценке экспертов, на нем глава государства представит предвыборную программу и стратегический план развития страны. Не исключают политологи и сюрпризы в выступлении российского лидера.
Ориентировочно, Путин выйдет на трибуну в московском Гостином Дворе в 16:00 по алтайскому времени. Продлится речь примерно час.
Выступление в прямом эфире покажут федеральные телеканалы. Также текстовую трансляцию будет вести amic.ru.
09:21:54 29-02-2024
Сюрприз-в студию!
10:45:58 29-02-2024
Гость (09:21:54 29-02-2024) Сюрприз-в студию!...
Киндер-сюрприз?
09:47:48 29-02-2024
Ну вот сейчас пошлёт он собранию. А мы за коммуниста проголосуем и всё напрасно, страна встаёт на новые рельсы социализма
11:26:35 29-02-2024
для интереса вспомните что говорил в 18 году - ничего не совпало)))
13:43:45 29-02-2024
Гость (11:26:35 29-02-2024) для интереса вспомните что говорил в 18 году - ничего не сов... Про гиперзвук говорил
12:58:42 29-02-2024
Гиперзвук возможно берегут на случай, если его с другим зарядом придется использовать
14:51:56 29-02-2024
Будет отчитываться за свои ранешние предвыборные обещания?