Путин заявил об улучшении положения российских войск почти на всей линии фронта
Это касается в том числе купянского, запорожского и авдеевского направлений, отметил президент
16 октября 2023, 08:30, ИА Амител
Российские войска ведут активную оборону и улучшают позиции в зоне СВО, заявил Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
По его словам, это касается в том числе купянского, запорожского и авдеевского направлений.
"То, что происходит сейчас на всем протяжении [линии] соприкосновения, это называется активная оборона. И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве", – отметил президент.
Ранее сообщили, что Владимир Путин на текущей неделе посетит один из регионов России и съездит в Китай.
На прошлой неделе российский лидер заявил, что Россия не рухнет на фоне санкций, и страны коллективного Запада это уже понимают.
08:36:21 16-10-2023
активную оборону --- пришли обороняться
08:51:55 16-10-2023
СССР рухнул
09:25:08 16-10-2023
Гость (08:51:55 16-10-2023) СССР рухнул... Не дождёшься. Мрий дальше...
10:03:51 16-10-2023
Гость (08:51:55 16-10-2023) СССР рухнул... Рухнула лишь ваша сданная фашизму окраина. Но ничего, фашистов вновь уничтожим а людей спасем.
10:24:43 16-10-2023
Гость (08:51:55 16-10-2023) СССР рухнул... продолжается борьба за дележ его осколков. Правда на более низком уровне. Как сталкеры, не создавая, а разграбляя.
10:21:13 16-10-2023
Тактический маневр - активная оборона. Если бы хохлы не давили, то была бы пассивная.
10:49:18 16-10-2023
Бандеровцы с утра на праци. За иудины грОши.
11:26:59 16-10-2023
Они там столько наступают и продвигаются, что уже Европа должна была кончиться
11:49:30 16-10-2023
Гость (11:26:59 16-10-2023) Они там столько наступают и продвигаются, что уже Европа дол... Тебя там явно не хватает...
13:42:39 16-10-2023
Гость (11:26:59 16-10-2023) Они там столько наступают и продвигаются, что уже Европа дол... Иди, помоги. Или помолчи.
11:36:15 16-10-2023
Ох, рано встает охрана! Если близко воробей — Мы готовим пушку. Если муха — муху бей! Взять ее на мушку. Куда идет король — большой секрет .