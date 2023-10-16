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Путин заявил об улучшении положения российских войск почти на всей линии фронта

Это касается в том числе купянского, запорожского и авдеевского направлений, отметил президент

16 октября 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: kremlin.ru
Фото: kremlin.ru

Российские войска ведут активную оборону и улучшают позиции в зоне СВО, заявил Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин". 

По его словам, это касается в том числе купянского, запорожского и авдеевского направлений.

"То, что происходит сейчас на всем протяжении [линии] соприкосновения, это называется активная оборона. И наши войска улучшают свое положение практически на всем этом пространстве. На большом довольно пространстве", – отметил президент.

Ранее сообщили, что Владимир Путин на текущей неделе посетит один из регионов России и съездит в Китай.

На прошлой неделе российский лидер заявил, что Россия не рухнет на фоне санкций, и страны коллективного Запада это уже понимают.

Владимир Путин СВО

Комментарии 11

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Гость

08:36:21 16-10-2023

активную оборону --- пришли обороняться

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Гость

08:51:55 16-10-2023

СССР рухнул

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Гость

09:25:08 16-10-2023

Гость (08:51:55 16-10-2023) СССР рухнул... Не дождёшься. Мрий дальше...

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Гость

10:03:51 16-10-2023

Гость (08:51:55 16-10-2023) СССР рухнул... Рухнула лишь ваша сданная фашизму окраина. Но ничего, фашистов вновь уничтожим а людей спасем.

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Гость

10:24:43 16-10-2023

Гость (08:51:55 16-10-2023) СССР рухнул... продолжается борьба за дележ его осколков. Правда на более низком уровне. Как сталкеры, не создавая, а разграбляя.

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Гость

10:21:13 16-10-2023

Тактический маневр - активная оборона. Если бы хохлы не давили, то была бы пассивная.

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Гость

10:49:18 16-10-2023

Бандеровцы с утра на праци. За иудины грОши.

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Гость

11:26:59 16-10-2023

Они там столько наступают и продвигаются, что уже Европа должна была кончиться

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Гость

11:49:30 16-10-2023

Гость (11:26:59 16-10-2023) Они там столько наступают и продвигаются, что уже Европа дол... Тебя там явно не хватает...

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Гость

13:42:39 16-10-2023

Гость (11:26:59 16-10-2023) Они там столько наступают и продвигаются, что уже Европа дол... Иди, помоги. Или помолчи.

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Виктор

11:36:15 16-10-2023

Ох, рано встает охрана! Если близко воробей — Мы готовим пушку. Если муха — муху бей! Взять ее на мушку. Куда идет король — большой секрет .

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