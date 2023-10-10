В Кремле отреагировали на предложение Кадырова отменить президентские выборы

По словам Дмитрия Пескова, в этом вопросе Кремль исходит из слов Владимира Путина

10 октября 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Кремль исходит из слов Владимира Путина о необходимости проведения демократических выборов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя недавнее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отменить выборы на фоне СФО.

"Мы исходим из заявлений президента Путина, которые он сделал в ходе последнего послания Федеральному собранию... [Тогда] президент акцентировал необходимость соблюдения всех требований демократии, Конституции, соответственно, проведения этих выборов", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее сообщили, что депутаты Госдумы планируют в октябре рассмотреть проект, который уточняет несколько норм закона о выборах президента России.

Напомним, что сами выборы должны пройти в марте 2024 года. Точную дату проведения Совет Федерации может назначить уже в декабре.

Владимир Путин при этом пока не объявлял о своем участии в выборах.