В Кремле отреагировали на предложение Кадырова отменить президентские выборы
По словам Дмитрия Пескова, в этом вопросе Кремль исходит из слов Владимира Путина
10 октября 2023, 08:30, ИА Амител
Кремль исходит из слов Владимира Путина о необходимости проведения демократических выборов. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя недавнее предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отменить выборы на фоне СФО.
"Мы исходим из заявлений президента Путина, которые он сделал в ходе последнего послания Федеральному собранию... [Тогда] президент акцентировал необходимость соблюдения всех требований демократии, Конституции, соответственно, проведения этих выборов", – цитирует Пескова ТАСС.
Ранее сообщили, что депутаты Госдумы планируют в октябре рассмотреть проект, который уточняет несколько норм закона о выборах президента России.
Напомним, что сами выборы должны пройти в марте 2024 года. Точную дату проведения Совет Федерации может назначить уже в декабре.
Владимир Путин при этом пока не объявлял о своем участии в выборах.
08:37:29 10-10-2023
Опа...
08:42:40 10-10-2023
Демократия и конституция...))))))))))))))))
09:36:24 10-10-2023
Ритуал должен быть проведен, его устроит 70% из 5%.
09:50:00 10-10-2023
А почему он дает какие то предложения?.
10:06:19 10-10-2023
Гость (09:50:00 10-10-2023) А почему он дает какие то предложения?.... Так у него сын ГЕРОЙ , имеет право!
10:29:49 10-10-2023
какие могут быть выборы пока страна в разгаре конфликта? Да и кого выбирать? Все спецслубы и прочая нечисть сделаюют все возможное чтобы влезть в выборы, всему западу и нигерам как кость в горле наш президент. Нечего тратить бюджет. Пусть правит как минимум до окончания конфликта. а там переизберем.
10:40:05 10-10-2023
Гость (10:29:49 10-10-2023)Пусть правит как минимум до окончания конфликта. а там переизберем. кто нам даст переизбирать то.. он навечно.. так решено не нами уже больше 20 лет назад
12:17:38 10-10-2023
Гость (10:40:05 10-10-2023) кто нам даст переизбирать то.. он навечно.. так решено не ... Так его же и переизберем))))))))))))))))))))
12:45:40 10-10-2023
Гость (12:17:38 10-10-2023) Так его же и переизберем))))))))))))))))))))... )))))Вслух.
10:40:56 10-10-2023
Гость (10:29:49 10-10-2023) какие могут быть выборы пока страна в разгаре конфликта? Да ... Ты хочешь лишить их распила бюджета и легитимации )))
11:25:56 10-10-2023
Гость (10:40:56 10-10-2023) Гость (10:29:49 10-10-2023... Слушай, я оценил твой искрометный юмор. Но давай по теме: а есть кто то другой? Вот просто - есть кто может Вову заменить сейчас?
12:14:40 10-10-2023
Гость (11:25:56 10-10-2023) Слушай, я оценил твой искрометный юмор. Но давай по теме: а ... Умный человек не когда не задаст такого вопроса.
12:36:44 10-10-2023
Гость (12:14:40 10-10-2023) Умный человек не когда не задаст такого вопроса.... Хорошо, пускай я неумный. Ответить можешь?
13:09:05 10-10-2023
Гость (12:14:40 10-10-2023) Умный человек не когда не задаст такого вопроса.... Умный человек никогда не напишет "не когда".
13:31:12 10-10-2023
Гость (13:09:05 10-10-2023) Умный человек никогда не напишет "не когда".... Умный человек "не когда") не будет корректировать чужие ошибки.
13:51:22 10-10-2023
Гость (13:31:12 10-10-2023) Умный человек "не когда") не будет корректировать чужие ошиб... Откуда вам знать, что будет делать, а что не будет делать умный человек? :-)
14:32:28 10-10-2023
Гость (13:51:22 10-10-2023) Откуда вам знать, что будет делать, а что не будет делать ум... Ну вам же известно, почему мне не может быть известно.
13:53:35 10-10-2023
Гость (13:31:12 10-10-2023) Умный человек "не когда") не будет корректировать чужие ошиб... т.е. учителя в школе сплошь бестолочи, раз ошибки детям исправляют и указывают на них?
14:35:57 10-10-2023
Гость (13:53:35 10-10-2023) т.е. учителя в школе сплошь бестолочи, раз ошибки детям испр... Вы решили, что амик это школа и сюда пришли дети пришли поучиться граммоте.)))))
12:24:23 10-10-2023
Гость (11:25:56 10-10-2023) Слушай, я оценил твой искрометный юмор. Но давай по теме: а ... Навальный?
12:58:54 10-10-2023
Гость (12:24:23 10-10-2023) Навальный?... Серьезно? Не) ты серьезно? Овальный? Давай так: хотя бы одну причину назови.
12:27:14 10-10-2023
Гость (11:25:56 10-10-2023) Слушай, я оценил твой искрометный юмор. Но давай по теме: а ... Если к марту с сво будет неудачно, шансы на замену будут большие
13:00:02 10-10-2023
Гость (12:27:14 10-10-2023) Если к марту с сво будет неудачно, шансы на замену будут бол... Имя, сестра) назови имя. Давай обсудим варианты)
12:51:38 10-10-2023
Гость (11:25:56 10-10-2023) а есть кто то другой? Вот просто - есть кто может Вову заменить сейчас? я не тот гость. но по мне так только его клон)))
13:00:30 10-10-2023
Гость (12:51:38 10-10-2023) я не тот гость. но по мне так только его клон))) ... А кто у нас клон?
13:46:23 10-10-2023
Гость А кто у нас клон? ну не знаю, их много уже понаделали
13:09:31 10-10-2023
Гость (11:25:56 10-10-2023) Слушай, я оценил твой искрометный юмор. Но давай по теме: а ... как нет? А берлинский пациент? ольоша же?)
13:00:09 10-10-2023
Нет сейчас замены ВВП, потому нужно, даже просто необходимо чтобы он оставался у власти в стране
13:39:09 10-10-2023
Гость (13:00:09 10-10-2023) Нет сейчас замены ВВП, потому нужно, даже просто необходимо ... Да, он вам очень нужен, ещё доллар пока не по 200 и коммуналка не 100% от з.п., кредиты не под 109%, и ОТ ещё не развалилось, надо избирать, русским всегда хочется страдать.
13:57:48 10-10-2023
Гость (13:39:09 10-10-2023) Да, он вам очень нужен, ещё доллар пока не по 200 и коммунал... А вы не русская? Вы не хотите страдать?
13:07:12 10-10-2023
За Квачкова вк многие не побоялись поддержать
14:00:26 10-10-2023
трефовый козырь (13:07:12 10-10-2023) За Квачкова вк многие не побоялись поддержать... Квачков? Ну полноте) он больной пенсионер. Ненависть к Чубайсу у него совсем отбила чувство самосохранения. Что это за спец, которого взяли за подготовкой теракта. Он не спец, он пенс.
17:02:14 10-10-2023
трефовый козырь (13:07:12 10-10-2023) За Квачкова вк многие не побоялись поддержать... полковник Квачков говорит правду, ведая что происходит, а сколько ему лет уже не важно. А ты, Чубайс, сиди и бойся. Посмотрите в интернете, Квачкова любят. А вы - Чубайсы по жизни, великомудрый гонимый народ. Везде на планете Земля.
13:58:24 10-10-2023
Я всегда пишу с ашипками, вот сидит себе грусный чувак.. бац и ашибку увидел.. расплылся в улыбке, радости полные штанцы. и давай шлепать ответ - мол дураки кругом.
15:20:27 10-10-2023
Гость (13:58:24 10-10-2023) Я всегда пишу с ашипками, вот сидит себе грусный чувак.. бац... по себе, убогому, судишь?
14:53:30 10-10-2023
Если с сво к марту будет неудачно, может быть любой, кто скажет что косяк с сво исправит. Мы даже имени сейчас его не знаем, на эмоциях неудач он может проскочить. Даже Леша, которого поддержит Запад и который пообещает принести мир уставшему от затянувшегося конфликта народу. Наверное поэтому Кадыров и сказал, не надо рисковать
16:58:24 10-10-2023
ПОЖЛЫЕ ЛИЦЕМЕРЫ!!!!!!!!Уничтожены демократические выборы. Не останавливает даже явка ниже 40%