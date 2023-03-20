Путин заявил о готовности РФ обсудить мирный план КНР по Украине

Глава государства выразил уверенность, что власти Китая руководствуются принципами справедливости и соблюдения международного права в своих предложениях

20 марта 2023, 23:15, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Китая Си Цзиньпином сообщил, что внимательно ознакомился с планом Пекина по урегулированию ситуации на Украине. Как сообщает РИА Новости, глава государства заявил, что Россия готова обсудить предложения.

"Мы всегда открыты для переговорного процесса. Обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся, безусловно, с уважением", – высказался глава российского государства.

Путин также выразил уверенность, что власти Китая руководствуются принципами справедливости и соблюдения международного права в своих предложениях.

Напомним, что Си Цзиньпин будет находиться в России с 20 по 22 марта. Это первая заграничная поездка китайского лидера после назначения на третий срок председателя КНР. В ходе визита он встретился с российским президентом Владимиром Путиным, одной из основных тем обсуждения станет конфликт на Украине.