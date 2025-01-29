Путин: Зеленский не может отменить запрет на ведение переговоров с РФ

Российский лидер назвал Зеленского нелегитимным президентом

29 января 2025, 09:00, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный указ о запрете переговоров с Россией. Об этом президент РФ сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале.

"Когда нынешний глава режима, так сегодня его только можно называть, подписывал этот указ, он был легитимным президентом относительно, а теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный", – заявил Путин.

Президент России подчеркнул, что отменить указ о запрете переговоров с Москвой может председатель Верховной рады Украины, однако, по его словам, в Киеве отсутствует желание урегулировать этот юридический вопрос. Владимир Путин заявил, что без отмены документа любые переговоры России с Украиной будут нелегитимными.

Глава государства также указал на незаконность продления Зеленским своих президентских полномочий в условиях военного положения. Путин напомнил, что такое право принадлежит исключительно Верховной раде.

Российский лидер добавил, что нелегитимность Зеленского лишает его права подписывать какие-либо документы, фиксирующие договоренности на переговорах.