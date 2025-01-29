Путин: Зеленский не может отменить запрет на ведение переговоров с РФ
Российский лидер назвал Зеленского нелегитимным президентом
29 января 2025, 09:00, ИА Амител
Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный указ о запрете переговоров с Россией. Об этом президент РФ сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в его Telegram-канале.
"Когда нынешний глава режима, так сегодня его только можно называть, подписывал этот указ, он был легитимным президентом относительно, а теперь-то он не может его отменить, потому что он нелегитимный", – заявил Путин.
Президент России подчеркнул, что отменить указ о запрете переговоров с Москвой может председатель Верховной рады Украины, однако, по его словам, в Киеве отсутствует желание урегулировать этот юридический вопрос. Владимир Путин заявил, что без отмены документа любые переговоры России с Украиной будут нелегитимными.
Глава государства также указал на незаконность продления Зеленским своих президентских полномочий в условиях военного положения. Путин напомнил, что такое право принадлежит исключительно Верховной раде.
Российский лидер добавил, что нелегитимность Зеленского лишает его права подписывать какие-либо документы, фиксирующие договоренности на переговорах.
09:54:07 29-01-2025
отменить указ ---- так там кроме указа Рада закон приняла, закон даже легитимный президент отменить не может
09:59:35 29-01-2025
Гость (09:54:07 29-01-2025) отменить указ ---- так там кроме указа Рада закон приняла, з... щас юристы подтянутся - и сделают как надо.
10:22:28 29-01-2025
Musik (09:59:35 29-01-2025) щас юристы подтянутся - и сделают как надо.... Рыжий из Вашингтонска скажет им обоим помириться. И ведь помирятся.
11:54:18 29-01-2025
Или (10:22:28 29-01-2025) Рыжий из Вашингтонска скажет им обоим помириться. И ведь пом... Гость, ты бы померился со своим врагом, если бы похоронил своих детей?
12:12:54 29-01-2025
Гость (11:54:18 29-01-2025) Гость, ты бы померился со своим врагом, если бы похоронил св... А кто из них хоронил СВОИХ детей? Рыжий скажет - помирятся
10:12:05 29-01-2025
ВВП - юрист, он правильно говорит, что у этого пархатого карлика в принципе нет полномочий о чем-то договариваться и тем более что-то подписывать.
все эти договоренности и подписи сразу полетят в мусорную корзину.
это также как в 91 году, с республиканцами договаривались об одном, а пришли демократы и сказали, что делов не знаем, мы с вами ни о чем не договаривались