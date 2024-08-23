Путину доложили о ситуации в волгоградской ИК-19

Также он ожидает оценок со стороны МВД и ФСБ

23 августа 2024, 19:35, ИА Амител

Президент РФ Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ сообщил, что директор ФСИН РФ Аркадий Гостев доложил ему о ситуации в колонии в Волгоградской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства добавил, что хотел бы в этой связи узнать оценки ситуации со стороны главы МВД и ФСБ.

"Виктор Васильевич Золотов будет у меня, доложит свои оценки, а затем рассмотрим плановые вопросы, подготовленные Владимиром Александровичем Колокольцевым", — добавил Путин.