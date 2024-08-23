СМИ опубликовали список и фото вероятных захватчиков ИК-19 под Волгоградом
Среди них, предположительно, двое приезжих из Узбекистана и двое из Таджикистана
23 августа 2024, 18:57, ИА Амител
Напавшие на сотрудников колонии / Фото: "Кровавая Барыня"
СМИ опубликовал список и фото вероятных захватчиков ИК-19 в Волгоградской области. Как сообщает "Царьград", среди террористов граждане Узбекистана и Таджикистана возрастом до 29 лет.
Так, среди возможных нападавших удалось распознать:
- 28-летнего Рамидзина Тошева из Узбекистана. Он получил 8 лет лишения свободы 25 октября 2023 года за покушение на сбыт наркотиков.
- 23-летнего Рустамчона Навруза из Таджикистана. В 2022 году он получил 7 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков.
- 28-летнего уроженца Таджикистана Назирчона Тонова. Он получил 8,5 лет в 2023 году за аналогичное преступление.
- 29-летнего Темура Хусинова из Узбекистана. Его приговорили к 6 годам тюрьмы в 2018 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровья.
Отметим, что официального подтверждения данной информации пока нет.
Как сообщает Telegram-канал Mash, в результате захвата ИК-19 убиты минимум двое сотрудников. Это 40-летние глава отряда и начальник оперчасти.
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19:21:27 23-08-2024
Судя по всему ФСИН ничему не научился на примере ЧП в Ростове
22:04:03 23-08-2024
Опять ЭТИ??(((
15:01:05 24-08-2024
вчера на Спутнике, ДимЮрич красиво глаголом жег по этой теме и вопросы правильные задавал.
хотелось бы, чтобы его услышали ответственные граждане.