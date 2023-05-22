В Белгородскую область зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ
По словам главы региона Гладкова, ВС РФ совместно с пограничниками, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника
22 мая 2023, 18:34, ИА Амител
На территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа Вооружённых сил Украины. Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Он подчеркнул, что Вооружённые силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника. Глава региона пообещал сообщать подробности по мере развития событий.
Ранее Гладков заявлял, что с 09:00 по местному времени ВСУ обстреливали Грайворонский городской округ. Сработала система ПВО, часть ракеты упала в огород частного дома в селе Антоновка. Также под миномётный обстрел попало село Козинка.
Также в селе Гора-Подол загорелся склад сена у местного КФХ. В Грайвороне снаряды попали на территорию автотранспортного предприятия.
После обстрела села Глотово в больницу доставили двух человек – женщину в тяжёлом состоянии и мужчину в состоянии средней степени тяжести.
14:05:51 23-05-2023
Вооруженные силы Украины вторглись в РФ - не может быть! Они партнеры - мы с ними зерном, нефтью и газом торгуем. Путин сделки с ними одобряет - с фашистами не торгуют. Паникеры дискредитируют ВС РФ.