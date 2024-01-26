Путину доверяют 77% россиян
78% опрошенных также сказали, что скорее хорошо оценивают работу президента
26 января 2024, 15:00, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президенту Владимиру Путину скорее доверяют 77% россиян, показал опрос ФОМ, который провели 21 января среди 1,5 тыс. совершеннолетних граждан.
В то же время скорее не доверяют российскому лидеру 12% респондентов.
Также 78% опрошенных сказали, что скорее хорошо оценивают работу главы государства. 9% заявили об обратном.
25 января Владимир Путин во время встречи со студентами вузов Калининградской области пообещал повышение МРОТ в 2024 году.
15:02:20 26-01-2024
Обожаю нашего Президента!!! Он самый крутой у нас)))
16:43:19 26-01-2024
гостьЯ (15:02:20 26-01-2024) Обожаю нашего Президента!!! Он самый крутой у нас)))... Ну да, коммуналка растет, цены растут, мозги покидают страну, люди вымирают, демографический кризис, пенсионная реформа после которой выйти на пенсию не заплатив государству почти не возможно, пол Узбекистана переехало жить к нам, о правах можно забыть, законы не работают, деньги покидают нашу страну миллиардами, я так понимаю вы за это его так любите)))
17:49:46 26-01-2024
гостьЯ (15:02:20 26-01-2024) Обожаю нашего Президента!!! Он самый крутой у нас)))... из нас!
15:09:30 26-01-2024
- "В то же время скорее не доверяют российскому лидеру 12% респондентов." =========== Власть открыто смеясь напоминает - это часть тех, кто стоит за надежду. Вот вам ответ на ваши мечты. Поздно встали в очереди.
16:48:54 26-01-2024
Гость (15:09:30 26-01-2024) - "В то же время скорее не доверяют российскому лидеру 12% р... Он и без выборов каждый месяц нам напоминает о поддержке, так что Надеждина вы зря сюда приплели, только такой поддержки не бывает в демократических странах, люди всегда недовольны властью.
15:10:39 26-01-2024
Урааа!
15:35:22 26-01-2024
Источник данных: ФОМнибус – репрезентативный еженедельный опрос населения 18 лет и старше. 19–21 января 2024 г. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Выборка: 1500 респондентов (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Если бы опрос был анонимным, результаты были бы другие.....
16:29:50 26-01-2024
Гость (15:35:22 26-01-2024) Источник данных: ФОМнибус – репрезентативный еженедельный оп... Если при этом припугнуть, то результаты бы зашкаливали за 100%.
16:54:37 26-01-2024
Доверяют Путину, а очередь к Надеждену... Как так!?
19:00:24 26-01-2024
Гость (16:54:37 26-01-2024) Доверяют Путину, а очередь к Надеждену... Как так!?... К какому Надеждину? Вы что, совсем больной?
17:01:26 26-01-2024
Да как можно в этот бред верить ? 🤦♂️😂
19:02:44 26-01-2024
Гость (17:01:26 26-01-2024) Да как можно в этот бред верить ? 🤦♂️😂... В какой бред? То что Путина население поддерживает по вашему это бред? Ты откуда, человек? Ты реально считаешь фейком поддержку президента?
19:22:49 26-01-2024
Гость (19:02:44 26-01-2024) В какой бред? То что Путина население поддерживает по вашему... слушай,недоразумение,поясни,если такая поддержка как заявлена-так зачем вы нужны со своим скаканием,смысл то в чем или все таки что то не так в королевстве,раз вас наняли для создания видимости всемерного доверия?
19:55:29 26-01-2024
Гость (19:02:44 26-01-2024) В какой бред? То что Путина население поддерживает по вашему... Ты этот фейк своей писаниной подтверждаешь. Иначе бы писало грамотно "президент РФ". Сегодняшние твои опусы будут оплачены по минимальному тарифу. В случае повторения косяков, мы будем вынуждены удалить тебя из списка получателей денежных средств.
19:05:31 26-01-2024
Интересно, а сколько процентов людей доверяют этой информации?
21:02:48 26-01-2024
77% из 1.5тыс доверяют ... Можно так же сказать сказать что остальные 345+ 143млн не доверяют
21:25:42 26-01-2024
Я бы здесь так привольно не вел себя.Всяко может быть....
21:34:53 26-01-2024
Зачем каждую неделю печатать статью, сколько процентов доверяют Путину? Это же в целом должна быть постоянная величина, а не скакать как курс доллара
22:07:26 26-01-2024
Проблема - в накапливающемся недовольстве людей. В 1991, 1993 годах именно люди (20 млн. москвичей) не вышли против 5 тыс. проплаченных смутьянов. А получили то, что имеем сегодня.
22:13:06 26-01-2024
Мне как-то звонили, сказал: категорически не доверяю, и никогда за него не голосовал и не буду...больше не звонили
01:20:51 27-01-2024
Анонимные телефонные опросы - это смешно. Вна Украине подоные опросы показывают 97% поддержки Зеленского и ко. Потому что люди боятся, что с проверкой звонит СБУ.