Путину доверяют 77% россиян

78% опрошенных также сказали, что скорее хорошо оценивают работу президента

26 января 2024, 15:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президенту Владимиру Путину скорее доверяют 77% россиян, показал опрос ФОМ, который провели 21 января среди 1,5 тыс. совершеннолетних граждан.

В то же время скорее не доверяют российскому лидеру 12% респондентов.

Также 78% опрошенных сказали, что скорее хорошо оценивают работу главы государства. 9% заявили об обратном.

25 января Владимир Путин во время встречи со студентами вузов Калининградской области пообещал повышение МРОТ в 2024 году.