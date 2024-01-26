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Путину доверяют 77% россиян

78% опрошенных также сказали, что скорее хорошо оценивают работу президента

26 января 2024, 15:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президенту Владимиру Путину скорее доверяют 77% россиян, показал опрос ФОМ, который провели 21 января среди 1,5 тыс. совершеннолетних граждан.

В то же время скорее не доверяют российскому лидеру 12% респондентов.

Также 78% опрошенных сказали, что скорее хорошо оценивают работу главы государства. 9% заявили об обратном.

25 января Владимир Путин во время встречи со студентами вузов Калининградской области пообещал повышение МРОТ в 2024 году.

Владимир Путин опросы

Комментарии 21

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гостьЯ

15:02:20 26-01-2024

Обожаю нашего Президента!!! Он самый крутой у нас)))

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Гость

16:43:19 26-01-2024

гостьЯ (15:02:20 26-01-2024) Обожаю нашего Президента!!! Он самый крутой у нас)))... Ну да, коммуналка растет, цены растут, мозги покидают страну, люди вымирают, демографический кризис, пенсионная реформа после которой выйти на пенсию не заплатив государству почти не возможно, пол Узбекистана переехало жить к нам, о правах можно забыть, законы не работают, деньги покидают нашу страну миллиардами, я так понимаю вы за это его так любите)))

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Гость

17:49:46 26-01-2024

гостьЯ (15:02:20 26-01-2024) Обожаю нашего Президента!!! Он самый крутой у нас)))... из нас!

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Гость

15:09:30 26-01-2024

- "В то же время скорее не доверяют российскому лидеру 12% респондентов." =========== Власть открыто смеясь напоминает - это часть тех, кто стоит за надежду. Вот вам ответ на ваши мечты. Поздно встали в очереди.

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Гость

16:48:54 26-01-2024

Гость (15:09:30 26-01-2024) - "В то же время скорее не доверяют российскому лидеру 12% р... Он и без выборов каждый месяц нам напоминает о поддержке, так что Надеждина вы зря сюда приплели, только такой поддержки не бывает в демократических странах, люди всегда недовольны властью.

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Олег

15:10:39 26-01-2024

Урааа!

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Гость

15:35:22 26-01-2024

Источник данных: ФОМнибус – репрезентативный еженедельный опрос населения 18 лет и старше. 19–21 января 2024 г. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Выборка: 1500 респондентов (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ). Статистическая погрешность не превышает 3,6%. Если бы опрос был анонимным, результаты были бы другие.....

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Гость

16:29:50 26-01-2024

Гость (15:35:22 26-01-2024) Источник данных: ФОМнибус – репрезентативный еженедельный оп... Если при этом припугнуть, то результаты бы зашкаливали за 100%.

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Гость

16:54:37 26-01-2024

Доверяют Путину, а очередь к Надеждену... Как так!?

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Гость

19:00:24 26-01-2024

Гость (16:54:37 26-01-2024) Доверяют Путину, а очередь к Надеждену... Как так!?... К какому Надеждину? Вы что, совсем больной?

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Гость

17:01:26 26-01-2024

Да как можно в этот бред верить ? 🤦‍♂️😂

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Гость

19:02:44 26-01-2024

Гость (17:01:26 26-01-2024) Да как можно в этот бред верить ? 🤦‍♂️😂... В какой бред? То что Путина население поддерживает по вашему это бред? Ты откуда, человек? Ты реально считаешь фейком поддержку президента?

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гость

19:22:49 26-01-2024

Гость (19:02:44 26-01-2024) В какой бред? То что Путина население поддерживает по вашему... слушай,недоразумение,поясни,если такая поддержка как заявлена-так зачем вы нужны со своим скаканием,смысл то в чем или все таки что то не так в королевстве,раз вас наняли для создания видимости всемерного доверия?

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Гость

19:55:29 26-01-2024

Гость (19:02:44 26-01-2024) В какой бред? То что Путина население поддерживает по вашему... Ты этот фейк своей писаниной подтверждаешь. Иначе бы писало грамотно "президент РФ". Сегодняшние твои опусы будут оплачены по минимальному тарифу. В случае повторения косяков, мы будем вынуждены удалить тебя из списка получателей денежных средств.

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Гость

19:05:31 26-01-2024

Интересно, а сколько процентов людей доверяют этой информации?

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Гость

21:02:48 26-01-2024

77% из 1.5тыс доверяют ... Можно так же сказать сказать что остальные 345+ 143млн не доверяют

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Гость

21:25:42 26-01-2024

Я бы здесь так привольно не вел себя.Всяко может быть....

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Гость

21:34:53 26-01-2024

Зачем каждую неделю печатать статью, сколько процентов доверяют Путину? Это же в целом должна быть постоянная величина, а не скакать как курс доллара

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Андрей

22:07:26 26-01-2024

Проблема - в накапливающемся недовольстве людей. В 1991, 1993 годах именно люди (20 млн. москвичей) не вышли против 5 тыс. проплаченных смутьянов. А получили то, что имеем сегодня.

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Сергей

22:13:06 26-01-2024

Мне как-то звонили, сказал: категорически не доверяю, и никогда за него не голосовал и не буду...больше не звонили

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Гость

01:20:51 27-01-2024

Анонимные телефонные опросы - это смешно. Вна Украине подоные опросы показывают 97% поддержки Зеленского и ко. Потому что люди боятся, что с проверкой звонит СБУ.

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