Путин анонсировал повышение МРОТ в 2024 году
Российский лидер отметил, что реальные доходы и уровень реальной зарплаты выросли за 2023 год больше, чем в прошлые годы
25 января 2024, 23:30, ИА Амител
Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин пообещал повышение в текущем году минимального размера оплаты труда (МРОТ), а вместе с ним и других выплат, а также социальных пособий. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в ходе встречи со студентами вузов Калининградской области.
Российский лидер отметил, что реальные доходы и уровень реальной зарплаты выросли за 2023 год больше, чем в прошлые годы.
Напомним, что с 1 января МРОТ проиндексировали на 18,5% – до 19 242 рублей. Соотношение показателя с медианной зарплатой с 2025-го составит не менее 48%.
02:36:41 26-01-2024
МРОТ повышает, чтобы налогов больше собирать и субсидий меньше платить, а преподносит это как повышение зарплаты.
06:34:54 26-01-2024
Инфляция все сожрала
12:27:53 26-01-2024
Грыша (06:34:54 26-01-2024) Инфляция все сожрала... и ценник тотально на всё НЕСОРАЗМЕРНО вырос!!!!!!!!!
06:53:36 26-01-2024
Ключевое слово "пообещал".
07:51:23 26-01-2024
С января к ветеранским добавили 35руб.
08:24:56 26-01-2024
В 2024 году до 2024 рублей! В 2025 году до 2025 рублей. И так далее...
09:55:48 26-01-2024
Оклады повысили до МРОТа, остальные выплаты срезали. ФОТ не изменился. Браво.
09:59:31 26-01-2024
Гость (09:55:48 26-01-2024) Оклады повысили до МРОТа, остальные выплаты срезали. ФОТ не ... Так МРОТ, как верно заметили выше, поднимают отнюдь не для того, чтобы вы стали больше получать. Скажите спасибо, если меньше получать не стали.