Путин анонсировал повышение МРОТ в 2024 году

Российский лидер отметил, что реальные доходы и уровень реальной зарплаты выросли за 2023 год больше, чем в прошлые годы

25 января 2024, 23:30, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин пообещал повышение в текущем году минимального размера оплаты труда (МРОТ), а вместе с ним и других выплат, а также социальных пособий. Как сообщает РИА Новости, об этом он заявил в ходе встречи со студентами вузов Калининградской области.

Российский лидер отметил, что реальные доходы и уровень реальной зарплаты выросли за 2023 год больше, чем в прошлые годы.

Напомним, что с 1 января МРОТ проиндексировали на 18,5% – до 19 242 рублей. Соотношение показателя с медианной зарплатой с 2025-го составит не менее 48%.