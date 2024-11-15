Путину доверяют 78,8% россиян
Большинство респондентов одобряет деятельность президента
15 ноября 2024, 17:00, ИА Амител
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимиру Путину доверяют 78,8% россиян, недоверие выразили 16,7% респондентов. Такие результаты показал опрос ВЦИОМ за 5-10 ноября среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет.
Также 76,3% опрошенных сказали, что одобряют работу президента. 14,7% заявили об обратном, пишет РИА Новости.
Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что во второй половине декабря Путин проведет прямую линию, которую совместят с большой пресс-конференцией.
Официально дата пока утверждена, но СМИ сообщают, что мероприятие может состояться 19 декабря.
17:06:58 15-11-2024
Я самая обаятельная и привлекательная!
17:42:14 15-11-2024
Поднажмём товарищи !
19:16:07 15-11-2024
Гость (17:42:14 15-11-2024) Поднажмём товарищи !... Как нибудь без нас
03:15:02 16-11-2024
А эти люди, они сейчас в одной с вами комнате?
13:50:39 16-11-2024
Гость из будущего (03:15:02 16-11-2024) А эти люди, они сейчас в одной с вами комнате? ... нет,они в госдуме находятся