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Путину доверяют 78,8% россиян

Большинство респондентов одобряет деятельность президента

15 ноября 2024, 17:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимиру Путину доверяют 78,8% россиян, недоверие выразили 16,7% респондентов. Такие результаты показал опрос ВЦИОМ за 5-10 ноября среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет.

Также 76,3% опрошенных сказали, что одобряют работу президента. 14,7% заявили об обратном, пишет РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что во второй половине декабря Путин проведет прямую линию, которую совместят с большой пресс-конференцией.

Официально дата пока утверждена, но СМИ сообщают, что мероприятие может состояться 19 декабря.

Владимир Путин опросы

Комментарии 5

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Гость

17:06:58 15-11-2024

Я самая обаятельная и привлекательная!

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Гость

17:42:14 15-11-2024

Поднажмём товарищи !

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Гость

19:16:07 15-11-2024

Гость (17:42:14 15-11-2024) Поднажмём товарищи !... Как нибудь без нас

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Гость из будущего

03:15:02 16-11-2024

А эти люди, они сейчас в одной с вами комнате?

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гость

13:50:39 16-11-2024

Гость из будущего (03:15:02 16-11-2024) А эти люди, они сейчас в одной с вами комнате? ... нет,они в госдуме находятся

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