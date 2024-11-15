Большинство респондентов одобряет деятельность президента

15 ноября 2024, 17:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимиру Путину доверяют 78,8% россиян, недоверие выразили 16,7% респондентов. Такие результаты показал опрос ВЦИОМ за 5-10 ноября среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет.

Также 76,3% опрошенных сказали, что одобряют работу президента. 14,7% заявили об обратном, пишет РИА Новости.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что во второй половине декабря Путин проведет прямую линию, которую совместят с большой пресс-конференцией.

Официально дата пока утверждена, но СМИ сообщают, что мероприятие может состояться 19 декабря.