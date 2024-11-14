Официально пресс-служба Кремля эту информацию пока не подтвердила

14 ноября 2024, 13:50, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Прямая линия с участием президента России Владимира Путина в 2024 году, вероятно, пройдет 19 декабря. Об этом стало известно из сообщения газеты "Ведомости", которое было основано на информации от источников, знакомых с подготовкой мероприятия.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, в разговоре с изданием не стал раскрывать дату проведения прямой линии, но отметил, что в этот раз формат мероприятия будет комбинированным. В нем объединятся элементы прямой линии и ежегодной пресс-конференции.

По словам Пескова, в ходе мероприятия будут заданы вопросы от граждан. Также глава государства ответит на вопросы журналистов, как российских, так и иностранных, включая представителей из "недружественных" стран.

В 2001 году состоялась первая прямая линия с Владимиром Путиным, после чего она стала ежегодной. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса мероприятие было объединено с итоговой пресс-конференцией президента. В 2021 году прямая линия прошла летом. В том же году, перед началом военной операции на Украине, состоялась пресс-конференция. В 2022 году оба мероприятия не были проведены, и Владимир Путин ответил только на вопросы журналистов, аккредитованных в Кремле.