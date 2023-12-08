Путину доверяют более 78% россиян

Почти столько же граждан одобряют его деятельность

08 декабря 2023, 19:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президенту Владимиру Путину доверяют 78,5% россиян, показал опрос ВЦИОМ, который проводили с 27 ноября по 3 декабря среди 1600 граждан старше 18 лет.

"Исследование показало, что у 78,5% респондентов российский лидер взывает доверие, и только у 17,3% – нет", – приводит результаты РИА Новости.

Также 75,8% респондентов сказали, что одобряют деятельность Путина. 14,8% заявили об обратном.

8 декабря Владимир Путин заявил о намерении выдвинуться на новый президентский срок. Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.