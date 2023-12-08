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Путину доверяют более 78% россиян

Почти столько же граждан одобряют его деятельность

08 декабря 2023, 19:00, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президенту Владимиру Путину доверяют 78,5% россиян, показал опрос ВЦИОМ, который проводили с 27 ноября по 3 декабря среди 1600 граждан старше 18 лет.

"Исследование показало, что у 78,5% респондентов российский лидер взывает доверие, и только у 17,3% – нет", – приводит результаты РИА Новости.

Также 75,8% респондентов сказали, что одобряют деятельность Путина. 14,8% заявили об обратном.

8 декабря Владимир Путин заявил о намерении выдвинуться на новый президентский срок. Выборы пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Владимир Путин опросы

Комментарии 18

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Гость

19:36:49 08-12-2023

Что-то нужно делать с этими 14%. Сколько можно это терпеть

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гость

21:09:13 08-12-2023

Гость (19:36:49 08-12-2023) Что-то нужно делать с этими 14%. Сколько можно это терпеть... один из последователей предлагал-надо как то уничтожить,всего то

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Гость

13:55:22 09-12-2023

Гость (19:36:49 08-12-2023) Что-то нужно делать с этими 14%. Сколько можно это терпеть... А это надо выяснять на что основано недоверие , они же чем-то мотивируют умничая , а на самом деле может образования недостаточно , может по здоровью чего препятствует адекватно соображать , а может вообще у кого-то вилла на Майами и они борются с консерваторами в Штатах преподнося своё недоверие Путину . Но вот что у каждого не доверяющего есть своё объяснение на недоверие , это точно . Не исключено что у кого-то непомытые тарелки у себя на кухне причина недоверия Путину .

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Гость

21:12:54 08-12-2023

Яхта Шахеризада и Грейсфул чьи?

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Гость

21:13:21 08-12-2023

Ну не знаю, я бы и косарь не доверил бы

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Гость

21:20:34 08-12-2023

Гость (21:13:21 08-12-2023) Ну не знаю, я бы и косарь не доверил бы... Значит вы проукраинский либерал, на зарплате у госдепа США

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Элен без ребят

08:57:09 09-12-2023

Гость (21:13:21 08-12-2023) Ну не знаю, я бы и косарь не доверил бы... а кому бы доверили? вот конкретно имя, фамилия. просто интересно.

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Гость

16:09:38 09-12-2023

Элен без ребят (08:57:09 09-12-2023) а кому бы доверили? вот конкретно имя, фамилия. просто инте... Да ты ж конечно ему доверяешь. Сидеть на работе и во всех темах строчить сообщения. Чего ж так не работать! А то вдруг другой придет и работать заставит. Твоего начальника и тебя. Достали вы, паразиты.

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Гость

21:16:40 08-12-2023

Надо вместо 3 дней выборов Президента сделать 7 дней.

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Гость

21:24:00 08-12-2023

Гость (21:16:40 08-12-2023) Надо вместо 3 дней выборов Президента сделать 7 дней.... Месячник!

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Гость

21:46:22 08-12-2023

Гость (21:16:40 08-12-2023) Надо вместо 3 дней выборов Президента сделать 7 дней.... Мало 7! Сразу 78! (по одному на каждого доверчивого россиянина)...

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Гость

21:26:00 08-12-2023

Доверяй, но проверяй.

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Гость

02:20:03 09-12-2023

С какого будуна. Что народ за его 23 лет правления стал жить богаче веселее и радостней????У нас что уровень жизни и благосостояние народа самое высокое в Европе при нашем богатстве и ресурсах которые разбазариваются налево и на право по просьбе врагов страны и народа.

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Гость

12:26:21 09-12-2023

Гость (02:20:03 09-12-2023) С какого будуна. Что народ за его 23 лет правления стал жить... Именно так. По сравнению с 2000 годом именно стал жить богаче веселее и радостнее, кроме проплаченых либералов и граждан которых начало 90ых ничему не научило. Зачем сравнивать наше благосостояние с Европой? Почему не с Азией? Зачем вообще сравнивать? Нужно сравнивать с самими собой год, 5 или 10 лет назад. Ну а тут сравнение очевидно, стоит только зайти вечером в любой двор и посчитать количество машин на количество квартир. А ещё сравнить их остаточную стоимость на текущий день.

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Игорь

10:29:37 09-12-2023

Я не доверяю

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Гость

11:07:30 09-12-2023

Поверю цифрам наооборот, его рейтинг не больше 25%, он уже надоел даже тем кто его поддерживает.

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Гость

21:04:12 09-12-2023

Гость (11:07:30 09-12-2023) Поверю цифрам наооборот, его рейтинг не больше 25%, он уже н... Не более 11% Серьезно.

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Гость

13:51:39 09-12-2023

Обидно. Я по возрасту уже не доживу до праздника на нашей улице. Обидно за детей.

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