В этом году впервые пресс-конференция и прямая линия пройдут в объединенном формате

10 ноября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина пройдет в декабре 2023 года. В этом году ее объединят с прямой линией главы государства. Рассказываем, когда пройдет мероприятие и как задать вопрос президенту.

Что известно о пресс-конференции и прямой линии Владимира Путина?

В 2023 году прямая линия и большая пресс-конференция президента пройдут в объединенном формате. А поэтому в этот день Владимир Путин ответит как на вопросы журналистов, так и обычных жителей. Об этом 9 ноября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В ходе пресс-конференции президент, предположительно, озвучит основные экономические и социальные показатели, после чего журналисты смогут задать вопросы. А во время прямой линии Владимир Путин в онлайн-режиме ответит на вопросы россиян, выслушает проблемы и просьбы. А затем даст поручения чиновникам.

Кстати, прямой обязанности у президента проводить прямую линию, в отличие от послания Совету Федерации, нет. Однако такой формат прижился и стал для главы государства традиционным и ежегодным.

Когда может состояться общение с россиянами?

Как пишет РБК со ссылкой на два источника, пресс-конференция может пройти 14 декабря. Эта дата рассматривается в качестве основной.

Почему прямую линию проведут именно в конце года?

Выбор такого временного промежутка связан с обстановкой в зоне СВО, писал "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в администрации главы государства. В частности, по его словам, необходимо дождаться определенности с ситуацией на фронте. Кроме того, общение лидера с россиянами должно пройти до объявления выборов президента, сообщил инсайдер издания.

Будет ли трансляция и где ее можно будет посмотреть?

Пока информации, где будет транслироваться мероприятие, нет. Она будет позже. И судя по прошлым пресс-конференциям, посмотреть трансляцию можно будет на Первом канале, "России 1", "России 24", НТВ, ОТР, "Мире", также трансляции вели радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Как задать вопрос президенту?

Сделать это можно двумя способами: либо заранее отправить свои вопросы главе государства, либо задать их в прямом эфире. Форму, где можно будет оставить вопрос, администрация президента опубликует позднее.

Когда проходили предыдущие пресс-конференция и прямая линия главы государства?

Прямая линия проходит каждый год начиная с 2001-го (тогда россияне прислали 400 тысяч вопросов, президент ответил на 46), за исключением 2004, 2012, 2020 и 2022 годов.

Последний раз прямая линия состоялась 30 июня 2021 года. Общение главы государства с россиянами длилось 3 часа 42 минуты. За это время российский лидер успел ответить на 68 вопросов. Большая часть из них касалась здравоохранения – граждан больше всего волновала вакцинация и борьба с коронавирусом. Они интересовались, какой укол выбрать и какие вакцины есть в поликлиниках.

А 23 декабря 2021-го в Манеже прошла большая пресс-конференция президента. Она же оказалась последней. На ней присутствовали 507 представителей СМИ – все они были приглашены пресс-службой Кремля. Глава государства рассказал о влиянии пандемии на экономику РФ, об энергетическом кризисе в Европе, об отношениях с Китаем, о вакцинации и наказании "антипрививочников", о необходимости закона об иноагентах, о пытках в колониях, индексации пенсий, развитии малых городов и многом другом.