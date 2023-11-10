Ответит всем. Что известно об объединенной прямой линии Владимира Путина
В этом году впервые пресс-конференция и прямая линия пройдут в объединенном формате
10 ноября 2023, 13:00, ИА Амител
Большая пресс-конференция президента Владимира Путина пройдет в декабре 2023 года. В этом году ее объединят с прямой линией главы государства. Рассказываем, когда пройдет мероприятие и как задать вопрос президенту.
Что известно о пресс-конференции и прямой линии Владимира Путина?
В 2023 году прямая линия и большая пресс-конференция президента пройдут в объединенном формате. А поэтому в этот день Владимир Путин ответит как на вопросы журналистов, так и обычных жителей. Об этом 9 ноября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В ходе пресс-конференции президент, предположительно, озвучит основные экономические и социальные показатели, после чего журналисты смогут задать вопросы. А во время прямой линии Владимир Путин в онлайн-режиме ответит на вопросы россиян, выслушает проблемы и просьбы. А затем даст поручения чиновникам.
Кстати, прямой обязанности у президента проводить прямую линию, в отличие от послания Совету Федерации, нет. Однако такой формат прижился и стал для главы государства традиционным и ежегодным.
Когда может состояться общение с россиянами?
Как пишет РБК со ссылкой на два источника, пресс-конференция может пройти 14 декабря. Эта дата рассматривается в качестве основной.
Почему прямую линию проведут именно в конце года?
Выбор такого временного промежутка связан с обстановкой в зоне СВО, писал "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в администрации главы государства. В частности, по его словам, необходимо дождаться определенности с ситуацией на фронте. Кроме того, общение лидера с россиянами должно пройти до объявления выборов президента, сообщил инсайдер издания.
Будет ли трансляция и где ее можно будет посмотреть?
Пока информации, где будет транслироваться мероприятие, нет. Она будет позже. И судя по прошлым пресс-конференциям, посмотреть трансляцию можно будет на Первом канале, "России 1", "России 24", НТВ, ОТР, "Мире", также трансляции вели радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
Как задать вопрос президенту?
Сделать это можно двумя способами: либо заранее отправить свои вопросы главе государства, либо задать их в прямом эфире. Форму, где можно будет оставить вопрос, администрация президента опубликует позднее.
Когда проходили предыдущие пресс-конференция и прямая линия главы государства?
Прямая линия проходит каждый год начиная с 2001-го (тогда россияне прислали 400 тысяч вопросов, президент ответил на 46), за исключением 2004, 2012, 2020 и 2022 годов.
Последний раз прямая линия состоялась 30 июня 2021 года. Общение главы государства с россиянами длилось 3 часа 42 минуты. За это время российский лидер успел ответить на 68 вопросов. Большая часть из них касалась здравоохранения – граждан больше всего волновала вакцинация и борьба с коронавирусом. Они интересовались, какой укол выбрать и какие вакцины есть в поликлиниках.
А 23 декабря 2021-го в Манеже прошла большая пресс-конференция президента. Она же оказалась последней. На ней присутствовали 507 представителей СМИ – все они были приглашены пресс-службой Кремля. Глава государства рассказал о влиянии пандемии на экономику РФ, об энергетическом кризисе в Европе, об отношениях с Китаем, о вакцинации и наказании "антипрививочников", о необходимости закона об иноагентах, о пытках в колониях, индексации пенсий, развитии малых городов и многом другом.
13:16:24 10-11-2023
Ну да, конечно! Будут заготовленные удобные вопросы от клоунов!
13:32:54 10-11-2023
Интересно антипрививочники победили. Соседи по даче и по улице, которые привились, сейчас в большинстве своем на концерте у Кабзона. А мы, которые не клюнули на эту заварушку, здраствуем и копашимся на дачах.
14:29:40 10-11-2023
Гость (13:32:54 10-11-2023) Интересно антипрививочники победили. Соседи по даче и по ули... Не надо врать, все живые кто привился
13:41:29 10-11-2023
Можно хоть и меня посадить отвечать на эти вопросы) Всем и так ясно ,что он ответит.
13:59:03 10-11-2023
А ежегодное послание федеральному собранию будет?)
15:02:00 10-11-2023
Гость (13:59:03 10-11-2023) А ежегодное послание федеральному собранию будет?)... в этот раз пошлют пока только журналистов. А народ посылают весной.
14:02:19 10-11-2023
опять пошлют так пошлют...
18:24:11 10-11-2023
В гостях у сказки!