Путину пообещали уничтожить остатки ВСУ в Курской области в ближайшее время

Сейчас прочесываются лесные массивы

27 апреля 2025, 16:59, ИА Амител

Кепка военного / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Российские войска в ближайшее время уничтожат оставшиеся разрозненные группы украинских военных в Курской области. Как сообщает ura.ru, об этом президенту Владимиру Путину доложил врио командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Гроза.

По его словам, сейчас военные продолжают очистку лесных массивов на западе и на юге от села Горналь.

"В ближайшее время все разрозненные группы противника, одиночные военнослужащие будут уничтожены", – заявил Гроза.

Отмечается, что зачистка территории проводится методично, чтобы не допустить выхода противника за пределы района.

Напомним, что об освобождении Курской области стало известно 26 апреля. Полное освобождение региона от захватчиков заняло у российских войск более восьми месяцев.