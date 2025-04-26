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Российские военные освободили Курскую область

По словам Дмитрия Пескова, об этом Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину

26 апреля 2025, 17:45, ИА Амител

Российские военные / Фото: пресс-служба Минобороны РФ
Российские военные / Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска освободили Курскую область, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину.

"Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Украинские военные вторглись на территорию Курской области утром 6 августа 2024 года. Тем самым полное освобождение региона от захватчиков заняло у российских войск более восьми месяцев.

СВО Курская область

Комментарии 7

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Гость

17:57:59 26-04-2025

Ура!!! Слава Богу! Спасибо нашим воинам освободителям! Окончательных побед!

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Гость

18:01:44 26-04-2025

послушаю непосредственно жителей Курской области.

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Гость

18:15:49 26-04-2025

Привет генералу "будь здоров" от русских пацанов

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Гость

18:39:52 26-04-2025

Ура!!!!!!!

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Екатерина Рокотова

20:05:09 26-04-2025

Слава Богу.

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Элен без ребят

12:08:16 27-04-2025

Екатерина Рокотова (20:05:09 26-04-2025) Слава Богу.... Слава солдатам- освободителям!

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гость

10:07:48 28-04-2025

А кого тогда зачищают?
https://www.amic.ru/news/putinu-poobeschali-unichtozhit-ostatki-vsu-v-kurskoy-oblasti-v-blizhayshee-vremya-561536

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