Российские военные освободили Курскую область
По словам Дмитрия Пескова, об этом Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину
26 апреля 2025, 17:45, ИА Амител
Российские войска освободили Курскую область, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По его словам, об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину.
"Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.
Украинские военные вторглись на территорию Курской области утром 6 августа 2024 года. Тем самым полное освобождение региона от захватчиков заняло у российских войск более восьми месяцев.
17:57:59 26-04-2025
Ура!!! Слава Богу! Спасибо нашим воинам освободителям! Окончательных побед!
18:01:44 26-04-2025
послушаю непосредственно жителей Курской области.
18:15:49 26-04-2025
Привет генералу "будь здоров" от русских пацанов
18:39:52 26-04-2025
Ура!!!!!!!
20:05:09 26-04-2025
Слава Богу.
12:08:16 27-04-2025
Екатерина Рокотова (20:05:09 26-04-2025) Слава Богу.... Слава солдатам- освободителям!
10:07:48 28-04-2025
А кого тогда зачищают?
https://www.amic.ru/news/putinu-poobeschali-unichtozhit-ostatki-vsu-v-kurskoy-oblasti-v-blizhayshee-vremya-561536