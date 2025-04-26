Российские военные освободили Курскую область

По словам Дмитрия Пескова, об этом Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину

26 апреля 2025, 17:45, ИА Амител

Российские военные / Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Российские войска освободили Курскую область, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину.

"Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Украинские военные вторглись на территорию Курской области утром 6 августа 2024 года. Тем самым полное освобождение региона от захватчиков заняло у российских войск более восьми месяцев.