Системы ПВО перехватили над Крымом 38 беспилотников
О пострадавших и разрушениях не сообщается
03 марта 2024, 10:30, ИА Амител
Российский флаг / Фото: unsplash.com
Свыше 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были перехвачены системами ПВО над Крымом и успешно уничтожены за минувшую ночь. Об этом заявили в Telegram-канале в Минобороны РФ.
В общей сложности над Крымом сбили 38 дронов. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Напомним, что ранее российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области.
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