Системы ПВО перехватили над Крымом 38 беспилотников

О пострадавших и разрушениях не сообщается

03 марта 2024, 10:30, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

Свыше 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были перехвачены системами ПВО над Крымом и успешно уничтожены за минувшую ночь. Об этом заявили в Telegram-канале в Минобороны РФ.

В общей сложности над Крымом сбили 38 дронов. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Напомним, что ранее российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области.