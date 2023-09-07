Пьяная парочка устроила скандал в барнаульском автобусе

По словам очевидцев, выпивохи раскидывались угрозами по всему салону

07 сентября 2023, 09:17, ИА Амител

Фото: "В курсе 22"

Барнаульцы в социальных сетях рассказали о пьяной паре, устроившей скандал в автобусе. Пост об этом опубликовали в сообществе "В курсе 22".

По словам автора сообщения, мужчина и женщина ехали в общественном транспорте, украшая свое путешествие алкоголем. На замечания не просто не реагировали, а, наоборот, отвечали в агрессивной форме.

Горожанка отметила, что угрозы от выпивох сыпались по всему салону, но водитель их не высадил.

В комментариях под постом разгорелся спор о том, должен ли был водитель останавливаться, чтобы высадить пьющих пассажиров.