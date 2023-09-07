Пьяная парочка устроила скандал в барнаульском автобусе
По словам очевидцев, выпивохи раскидывались угрозами по всему салону
07 сентября 2023, 09:17, ИА Амител
Фото: "В курсе 22"
Барнаульцы в социальных сетях рассказали о пьяной паре, устроившей скандал в автобусе. Пост об этом опубликовали в сообществе "В курсе 22".
По словам автора сообщения, мужчина и женщина ехали в общественном транспорте, украшая свое путешествие алкоголем. На замечания не просто не реагировали, а, наоборот, отвечали в агрессивной форме.
Горожанка отметила, что угрозы от выпивох сыпались по всему салону, но водитель их не высадил.
В комментариях под постом разгорелся спор о том, должен ли был водитель останавливаться, чтобы высадить пьющих пассажиров.
09:19:51 07-09-2023
В комментариях под постом разгорелся спор о том, должен ли был водитель останавливаться, чтобы высадить пьющих пассажиров.///// А у нас, что, не правовое государство? Пусть открывают НПА и изучают, что и кому необходимо делать в таких случаях
09:36:08 07-09-2023
Чтобы высадить по закону пришлось бы вызывать полицию, водитель не имеет полномочий на применение силы. В полиции наверное бы посмеялись и не поехали
09:43:15 07-09-2023
У водил есть другой козырь. Останавливается и заявляет что автобус дальше не поедет, пока хулиганы не покинут салон. Через пару минут под крик и возмущение пассажиров, обычно так и происходит.
11:45:07 07-09-2023
Гость (09:43:15 07-09-2023) У водил есть другой козырь. Останавливается и заявляет что а... Через пару минут под крик и возмущение пассажиров, пассажиры покидают салон а хулиганы едут дальше.
09:50:15 07-09-2023
Правильно и сделал, потом опять во всем бы обвинили водителя, у нас же водитель по умолчанию виновен.
09:53:31 07-09-2023
Так скандал-то не "бони и клайд" устроили, а пассажиры, которые докапывались до них с претензиями.
11:42:54 07-09-2023
Что за народ. Стукач на стукаче сиди и стукачем поганяет. Раньше, при СССР, стучать было западло.
12:13:05 07-09-2023
Гость (11:42:54 07-09-2023) Что за народ. Стукач на стукаче сиди и стукачем поганяет. Ра... А ты из отряда терпил? Поэтому в дерьме и живем! Наслаждайся!
12:13:48 07-09-2023
Гость (11:42:54 07-09-2023) Что за народ. Стукач на стукаче сиди и стукачем поганяет. Ра... Да щаз прям. В СССР стучали на соседей и коллег по работе еще как!
12:39:21 07-09-2023
Гость (11:42:54 07-09-2023) Что за народ. Стукач на стукаче сиди и стукачем поганяет. Ра... как раз при советах -это было повсеместно \
15:36:36 07-09-2023
Гость (11:42:54 07-09-2023) Что за народ. Стукач на стукаче сиди и стукачем поганяет. Ра... Петушок, почитай что такое стукачество, а потом применяй этот темин в обиходе.