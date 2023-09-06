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Водитель-наркоман, сбивший женщину на самокате в Барнауле, пойдет под суд

Свою вину мужчина признал полностью

06 сентября 2023, 17:40, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"
Фото: "Инцидент Барнаул"

Наркоман, сбивший самокатчицу на пешеходном переходе в Барнауле, пойдет под суд. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина полностью признал свою вину в происшествии.

Напомним, что авария произошла в июне 2023 года. Следователи установили, что под действием наркотиков водитель сел за руль. В районе пересечения проспекта Ленина и улицы Германа Титова он не уступил дорогу девушке, которая передвигалась по зебре на самокате, и сбил ее.

В результате девушка получила открытую черепно-мозговую травму, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Действия мужчины квалифицировали по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). По ней водителю грозит до семи лет тюрьмы. 

Барнаул Происшествия суд Прокуратура

Комментарии 3

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Гога

07:27:54 07-09-2023

Девушка ехала или шла? Если ехала, то ей какой привет от ГИБДД???

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Гость

08:17:32 07-09-2023

Гога (07:27:54 07-09-2023) Девушка ехала или шла? Если ехала, то ей какой привет от ГИБ... В результате девушка получила открытую черепно-мозговую травму Самый лучший привет сама себе сделала, в следующий раз будет спешиваться

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Гость

07:36:59 07-09-2023

передвигалась по зебре на самокате --- о, самокат не транспортное средство?

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