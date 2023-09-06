Водитель-наркоман, сбивший женщину на самокате в Барнауле, пойдет под суд
Свою вину мужчина признал полностью
06 сентября 2023, 17:40, ИА Амител
Наркоман, сбивший самокатчицу на пешеходном переходе в Барнауле, пойдет под суд. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина полностью признал свою вину в происшествии.
Напомним, что авария произошла в июне 2023 года. Следователи установили, что под действием наркотиков водитель сел за руль. В районе пересечения проспекта Ленина и улицы Германа Титова он не уступил дорогу девушке, которая передвигалась по зебре на самокате, и сбил ее.
В результате девушка получила открытую черепно-мозговую травму, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.
Действия мужчины квалифицировали по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). По ней водителю грозит до семи лет тюрьмы.
07:27:54 07-09-2023
Девушка ехала или шла? Если ехала, то ей какой привет от ГИБДД???
08:17:32 07-09-2023
Гога (07:27:54 07-09-2023) Девушка ехала или шла? Если ехала, то ей какой привет от ГИБ... В результате девушка получила открытую черепно-мозговую травму Самый лучший привет сама себе сделала, в следующий раз будет спешиваться
07:36:59 07-09-2023
передвигалась по зебре на самокате --- о, самокат не транспортное средство?