Водитель-наркоман, сбивший женщину на самокате в Барнауле, пойдет под суд

Свою вину мужчина признал полностью

06 сентября 2023, 17:40, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Наркоман, сбивший самокатчицу на пешеходном переходе в Барнауле, пойдет под суд. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, мужчина полностью признал свою вину в происшествии.

Напомним, что авария произошла в июне 2023 года. Следователи установили, что под действием наркотиков водитель сел за руль. В районе пересечения проспекта Ленина и улицы Германа Титова он не уступил дорогу девушке, которая передвигалась по зебре на самокате, и сбил ее.

В результате девушка получила открытую черепно-мозговую травму, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

Действия мужчины квалифицировали по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). По ней водителю грозит до семи лет тюрьмы.