Соцсети: в Барнауле пьяный водитель без прав протаранил стелу "Лады-центра"

О состоянии водителя и наличии пострадавших в аварии не сообщается. Подробности выясняются

14 апреля 2023, 16:07, ИА Амител













Фото: "Инцидент Барнаул"

Водитель за рулём иномарки протаранил стелу "Лады-центра" на Павловском тракте в Барнауле. Об этом сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на очевидцев происшествия.

По их словам, водитель якобы был пьян, а также сел за руль без прав – ранее его лишили водительского удостоверения.

О состоянии водителя и наличии пострадавших в аварии не сообщается. Подробности выясняются.