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Пьяная студентка устроила разборки с барнаульскими охранниками, сидя в мусорке

Девушка кричала, что станет врачом и звала охранников "поговорить по-взрослому"

26 июня 2025, 18:25, ИА Амител

Кадры: "В курсе 22"
Кадры: "В курсе 22"

Выпившая студентка устроила разборки с охранниками в барнаульском микрорайоне Поток. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале "В курсе 22"

По словам свидетелей, пьяная дама устроила перепалку с бойцами частного охранного предприятия "Сотня". Она кричала, что станет врачом и звала охранников "поговорить по-взрослому". При этом девушка сидела босиком в мусорке, пытаясь что-то сделать в телефоне. 

Чем закончилась ситуация и задержали ли девушку — неизвестно.

Барнаул Происшествия

Комментарии 9

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гость

18:29:56 26-06-2025

станет врачом - наркологом.

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Гость

18:34:57 26-06-2025

Может, ей приспичило...

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Гость

20:02:10 26-06-2025

Врачом ещё под вопросом, а мусором уже стала

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Гость

21:33:20 26-06-2025

Этим малым народам, Огненная вода противопоказана

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гость

22:49:52 26-06-2025

Гость (21:33:20 26-06-2025) Этим малым народам, Огненная вода противопоказана... А остальным ну очень полезна)))

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Гость

09:21:45 27-06-2025

Странная картинка, у врачихи из головы прям вырастает женщина - может ее ангел-хранитель. У мужика зачем то прикрыли причинное место.

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Musik

09:24:56 27-06-2025

молодец - прикольная и креативная.
по причине выпускных - отпустить, но в базу записать

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Гость

14:49:15 27-06-2025

Пьяная баба это омерзительное зрелище.

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хех

16:30:32 27-06-2025

Это Поток, детка...

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