Пьяная студентка устроила разборки с барнаульскими охранниками, сидя в мусорке
Девушка кричала, что станет врачом и звала охранников "поговорить по-взрослому"
26 июня 2025, 18:25, ИА Амител
Кадры: "В курсе 22"
Выпившая студентка устроила разборки с охранниками в барнаульском микрорайоне Поток. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале "В курсе 22".
По словам свидетелей, пьяная дама устроила перепалку с бойцами частного охранного предприятия "Сотня". Она кричала, что станет врачом и звала охранников "поговорить по-взрослому". При этом девушка сидела босиком в мусорке, пытаясь что-то сделать в телефоне.
Чем закончилась ситуация и задержали ли девушку — неизвестно.
18:29:56 26-06-2025
станет врачом - наркологом.
18:34:57 26-06-2025
Может, ей приспичило...
20:02:10 26-06-2025
Врачом ещё под вопросом, а мусором уже стала
21:33:20 26-06-2025
Этим малым народам, Огненная вода противопоказана
22:49:52 26-06-2025
Гость (21:33:20 26-06-2025) Этим малым народам, Огненная вода противопоказана... А остальным ну очень полезна)))
09:21:45 27-06-2025
Странная картинка, у врачихи из головы прям вырастает женщина - может ее ангел-хранитель. У мужика зачем то прикрыли причинное место.
09:24:56 27-06-2025
молодец - прикольная и креативная.
по причине выпускных - отпустить, но в базу записать
14:49:15 27-06-2025
Пьяная баба это омерзительное зрелище.
16:30:32 27-06-2025
Это Поток, детка...