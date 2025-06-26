Пьяная студентка устроила разборки с барнаульскими охранниками, сидя в мусорке

Девушка кричала, что станет врачом и звала охранников "поговорить по-взрослому"

26 июня 2025, 18:25, ИА Амител

Кадры: "В курсе 22"

Выпившая студентка устроила разборки с охранниками в барнаульском микрорайоне Поток. Об этом сообщают очевидцы в Telegram-канале "В курсе 22".

По словам свидетелей, пьяная дама устроила перепалку с бойцами частного охранного предприятия "Сотня". Она кричала, что станет врачом и звала охранников "поговорить по-взрослому". При этом девушка сидела босиком в мусорке, пытаясь что-то сделать в телефоне.

Чем закончилась ситуация и задержали ли девушку — неизвестно.