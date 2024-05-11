Пьяная женщина ограбила 86-летнюю пенсионерку в Алтайском крае
Злоумышленница ударила потерпевшую по лицу и отобрала тысячу рублей и сотовый телефон
11 мая 2024, 14:30, ИА Амител
В Чарышском районе Алтайского края задержали 51-летнюю жительницу села Алексеевка, которая ограбила 86-летнюю односельчанку. Потерпевшая относится к категории "дети войны".
Как сообщили в МВД региона, подозреваемая регулярно за плату помогала по хозяйству пожилой женщине. Накануне пьяная злоумышленница пришла к пенсионерке и потребовала денег. Та согласилась отдать ей наличные, но попросила в следующий раз прийти трезвой.
"Пришедшая ударила хозяйку дома по лицу, и пожилая женщина вынуждена была отдать ей тысячу рублей. После этого помощница забрала еще и недорогой мобильный телефон и скрылась", – рассказали в ведомстве.
В итоге пенсионерка пошла к соседям и те вызвали полицейских. Вскоре подозреваемую задержали. Телефон вернули хозяйке. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее злоумышленницу уже привлекали к уголовной ответственности за совершение мелких краж у этой же пенсионерки, добавили в полиции.
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