В очень уж громкие. В 2011 году Алексея Панина обвинили в том, что он избил двух девушек в кафе.

Сотрудница заведения отказалась пробить ему бутылку минеральной воды вне очереди, и Панин нанёс ей несколько ударов по лицу. В этот момент незнакомая девушка, стоявшая рядом, робко попросила у актёра автограф, а он в ответ ударил и её. Бутылкой по голове.

Но самый крупный скандал, в центре которого оказался Панин, связан с собакой. Вернее с видео, на котором мужчина, похожий на звезду сериала "Жмурки", совершает с животным непристойные действия. Этот ролик разлетелся по соцсетям и его даже показали по телевидению. История произошла в 2016 году и вызвала бурное обсуждение и осуждение в обществе.

При этом сам Панин в июле 2022 года заявил, что не причастен к видео и его смонтировали недоброжелатели, чтобы очернить его репутацию.

Но это не всё. Также Панин не чурается откровенных фотографий и эпатажной одежды.

В 2020 году он опубликовал провокационное фото в соцсетях, на котором вместе с обнажённой блондинкой позирует абсолютно голым. Как говорится, в чём мать родила.

"Толпа не признаёт одиночек, она признаёт только фальшивых людей, подражающих во всём друг другу", – тут же процитировал Панин строки из Ошо.

Был и такой случай. Панин одевался в непристойное нижнее бельё и разгуливал в нём по Ульяновску, шокируя прохожих.