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В какой скандал опять попал актёр Алексей Панин и в чём его обвиняют на этот раз?

Панин не впервые оказывается в центре скандала: он фотографировался на нудистском пляже, гулял по Ульяновску в непристойном белье, а также его обвиняли в избиении двух женщин в кафе и даже интимной связи с собакой

04 мая 2023, 15:05, ИА Амител

Фото: medikforum.ru
Фото: medikforum.ru

Накануне, 3 мая, многие российские СМИ сообщили, что в отношении скандального российского актёра, звезды сериала "Жмурки" Алексея Панина возбудили уголовное дело за высказывания, оправдывающие теракт на Крымском мосту.

Что же сказал Панин и какое наказание ему за это грозит – читайте на amic.ru.

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За какие высказывания обвиняют Алексея Панина?

Алексея Панина обвиняют за пост в соцсетях, сделанный осенью 2022-го, в котором он порадовался теракту на Крымском мосту.

Напомним, страшное ЧП произошло 8 октября прошлого года. Тогда был подорван грузовик и обрушились два пролёта автомобильной части моста. Погибли люди.

По мнению правоохранительных органов, Панин должен ответить за свои высказывания.

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Какое наказание грозит Панину?

Панину грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей (либо в размере зарплаты или иного дохода за период до трёх лет) или лишение свободы на 2-5 лет.

В отношении актёра возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Об этом "Ленте.ру" рассказал источник в правоохранительных органах.

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И что, Алексея Панина задержали?

Нет, Алексея Панина не задержали. По месту его российской прописки провели обыски. Ну, а сам актёр ещё с 2020 года живёт с дочерью в Испании.

Кстати, напомним, в 2015-м бывшая жена Панина Юлия Юдинцева заявила, что актёр похитил у неё дочь Аню. Тогда его разыскивали правоохранительные органы, сообщал "Интерфакс".

Дальше были длительные судебные тяжбы. Девочка то возвращалась к матери, то оставалась с отцом, который попадал в множество скандалов.

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Ну и в какие ещё скандалы попадал Алексей Панин?

В очень уж громкие. В 2011 году Алексея Панина обвинили в том, что он избил двух девушек в кафе.

Сотрудница заведения отказалась пробить ему бутылку минеральной воды вне очереди, и Панин нанёс ей несколько ударов по лицу. В этот момент незнакомая девушка, стоявшая рядом, робко попросила у актёра автограф, а он в ответ ударил и её. Бутылкой по голове.

Но самый крупный скандал, в центре которого оказался Панин, связан с собакой. Вернее с видео, на котором мужчина, похожий на звезду сериала "Жмурки", совершает с животным непристойные действия. Этот ролик разлетелся по соцсетям и его даже показали по телевидению. История произошла в 2016 году и вызвала бурное обсуждение и осуждение в обществе.

При этом сам Панин в июле 2022 года заявил, что не причастен к видео и его смонтировали недоброжелатели, чтобы очернить его репутацию.

Но это не всё. Также Панин не чурается откровенных фотографий и эпатажной одежды.

В 2020 году он опубликовал провокационное фото в соцсетях, на котором вместе с обнажённой блондинкой позирует абсолютно голым. Как говорится, в чём мать родила.

"Толпа не признаёт одиночек, она признаёт только фальшивых людей, подражающих во всём друг другу", – тут же процитировал Панин строки из Ошо.

Был и такой случай. Панин одевался в непристойное нижнее бельё и разгуливал в нём по Ульяновску, шокируя прохожих.

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В каких фильмах снимался актёр Панин?

Панин снимался во множестве популярных фильмов и сериалов. Наиболее известные из них – "Жмурки", "Бригада", "ДМБ", "Граница. Таёжный роман" и "Солдаты".
скандалы

Комментарии 1

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Гость

09:16:43 05-05-2023

Зачем писать про это г..но?

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