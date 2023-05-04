В какой скандал опять попал актёр Алексей Панин и в чём его обвиняют на этот раз?
Панин не впервые оказывается в центре скандала: он фотографировался на нудистском пляже, гулял по Ульяновску в непристойном белье, а также его обвиняли в избиении двух женщин в кафе и даже интимной связи с собакой
04 мая 2023, 15:05, ИА Амител
Накануне, 3 мая, многие российские СМИ сообщили, что в отношении скандального российского актёра, звезды сериала "Жмурки" Алексея Панина возбудили уголовное дело за высказывания, оправдывающие теракт на Крымском мосту.
Что же сказал Панин и какое наказание ему за это грозит – читайте на amic.ru.
За какие высказывания обвиняют Алексея Панина?
Алексея Панина обвиняют за пост в соцсетях, сделанный осенью 2022-го, в котором он порадовался теракту на Крымском мосту.
Напомним, страшное ЧП произошло 8 октября прошлого года. Тогда был подорван грузовик и обрушились два пролёта автомобильной части моста. Погибли люди.
По мнению правоохранительных органов, Панин должен ответить за свои высказывания.
Какое наказание грозит Панину?
Панину грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей (либо в размере зарплаты или иного дохода за период до трёх лет) или лишение свободы на 2-5 лет.
В отношении актёра возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Об этом "Ленте.ру" рассказал источник в правоохранительных органах.
И что, Алексея Панина задержали?
Нет, Алексея Панина не задержали. По месту его российской прописки провели обыски. Ну, а сам актёр ещё с 2020 года живёт с дочерью в Испании.
Кстати, напомним, в 2015-м бывшая жена Панина Юлия Юдинцева заявила, что актёр похитил у неё дочь Аню. Тогда его разыскивали правоохранительные органы, сообщал "Интерфакс".
Дальше были длительные судебные тяжбы. Девочка то возвращалась к матери, то оставалась с отцом, который попадал в множество скандалов.
Ну и в какие ещё скандалы попадал Алексей Панин?
В очень уж громкие. В 2011 году Алексея Панина обвинили в том, что он избил двух девушек в кафе.
Сотрудница заведения отказалась пробить ему бутылку минеральной воды вне очереди, и Панин нанёс ей несколько ударов по лицу. В этот момент незнакомая девушка, стоявшая рядом, робко попросила у актёра автограф, а он в ответ ударил и её. Бутылкой по голове.
Но самый крупный скандал, в центре которого оказался Панин, связан с собакой. Вернее с видео, на котором мужчина, похожий на звезду сериала "Жмурки", совершает с животным непристойные действия. Этот ролик разлетелся по соцсетям и его даже показали по телевидению. История произошла в 2016 году и вызвала бурное обсуждение и осуждение в обществе.
При этом сам Панин в июле 2022 года заявил, что не причастен к видео и его смонтировали недоброжелатели, чтобы очернить его репутацию.
Но это не всё. Также Панин не чурается откровенных фотографий и эпатажной одежды.
В 2020 году он опубликовал провокационное фото в соцсетях, на котором вместе с обнажённой блондинкой позирует абсолютно голым. Как говорится, в чём мать родила.
"Толпа не признаёт одиночек, она признаёт только фальшивых людей, подражающих во всём друг другу", – тут же процитировал Панин строки из Ошо.
Был и такой случай. Панин одевался в непристойное нижнее бельё и разгуливал в нём по Ульяновску, шокируя прохожих.
09:16:43 05-05-2023
Зачем писать про это г..но?