Пьяные подростки избили советника мэра Улан-Удэ в новогоднюю ночь

Мужчина получил серьезные травмы

09 января 2025, 15:00, ИА Амител

Пьяные подростки избили советника мэра Улан-Удэ в ночь на 1 января. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета, нападение произошло вскоре после полуночи.

Трое молодых людей в возрасте от 17 до 18 лет, выпив спиртного, решили пойти в компьютерный клуб. По пути они встретили незнакомца, которого избили. Мужчина получил серьезные травмы, представляющие опасность для жизни, и сейчас находится в больнице.

После подростки напали на несовершеннолетнего посетителя компьютерного клуба. Один из обвиняемых избил мальчика, а его приятель демонстрировал окружающим нож. Злоумышленников вычислили и задержали: двое оказались под домашним арестом, еще один – под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью.