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Пьяные подростки избили советника мэра Улан-Удэ в новогоднюю ночь

Мужчина получил серьезные травмы

09 января 2025, 15:00, ИА Амител

Пьяные подростки избили советника мэра Улан-Удэ в ночь на 1 января. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета, нападение произошло вскоре после полуночи.

Трое молодых людей в возрасте от 17 до 18 лет, выпив спиртного, решили пойти в компьютерный клуб. По пути они встретили незнакомца, которого избили. Мужчина получил серьезные травмы, представляющие опасность для жизни, и сейчас находится в больнице.

После подростки напали на несовершеннолетнего посетителя компьютерного клуба. Один из обвиняемых избил мальчика, а его приятель демонстрировал окружающим нож. Злоумышленников вычислили и задержали: двое оказались под домашним арестом, еще один – под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью.

Происшествия Нападения на людей

Комментарии 8

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Человек

15:09:03 09-01-2025

Хулиганы. А я то подумал ,что народное правосудие.

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Иванна

15:14:55 09-01-2025

Лучше стаю бездомных собак встретить, чем этих пьяных малолеток (хочется написать больше, модератор не пропустит).

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Максим

16:11:17 09-01-2025

то есть они тупо по беспределу напали на мужика который им ничего не сделал и не сказал а всего то мимо проходил.

или было так 100% эти бухие упыри искали до кого докопаться, сами спровоцировали конфликт, сами обматерили человека или оскорбили в итоге мужик пошел на принцип за базар надо отвечать, всек одному языкастому и понеслось.

а в клубе эти черти без бабла решили согнать мальца из-за компа.
я не понимаю дебилов ну 21 век у многих компьютеры свои есть пусть не такие мощные.

но обдолбаться синьки и искать на жопу приключений чтобы потом яжематери этих шакалов бегали и умоляли заявителей забрать заявы наговаривая на своих личинок какие же они хорошие.

ну да ну да толпой на одного по беспределу напали и избили.
другому угрожали ножом.

а вот что самое паршивое так это если бы у побитого мужика был с собой боевой ствол, подумаешь опер в штатском, шмальнул и завалил дебилов и все их яжемамки бы потом кукарекали на всю ивановскую.

а простого бы человека затаскали за стрельбу и убийство.

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Гость

16:34:24 09-01-2025

Они даже в штрафбат еще не попадают

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Жора

17:37:41 09-01-2025

Когда нет советской власти.

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Санек

17:38:40 09-01-2025

Капец шпане. Яжемамки ихние не спасут... Мутные времена. Полиция должна работать как в юэсэй...

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Олег

22:34:32 09-01-2025

Советами достал молодежь..

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Russkiy

02:39:58 10-01-2025

Ну теперь как Кокорин и Мамаев сядут за нападение на чиновника. А если бы простой мужик был то замяли бы.

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