Якутский клуб оштрафовали за новогоднюю вечеринку с трансгендерами

Руководство Number One наказали на 250 тысяч рублей за "артистов" из Таиланда

09 января 2025, 14:25, ИА Амител

Рубли / Фото: amic.ru

Китайский клуб из Якутска оштрафовали за выступление трансгендеров (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) на новогодней вечеринке. Об этом сообщает ТАСС.

По информации объединенной пресс-службы судов Якутии, 2 января в ночном клубе, принадлежащем компании "Джинлун", организовали шоу, во время которого были допущены нарушения общественного порядка: "нахождение граждан в голом, оскорбляющем человеческое достоинство виде" и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Представители фирмы признали вину частично, не согласившись с последним пунктом. Компании назначили штраф по ст. 20.2.2 КоАП РФ ("Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка") в размере 250 тысяч рублей.

По информации административной комиссии Якутска, речь идет о клубе-ресторане Number One, где прошло мероприятие "с участием приглашенных из Таиланда трансгендерных женщин и мужчин нетрадиционной ориентации". Сообщение о правонарушении передали в полицию и прокуратуру, а после материалы административного дела направили в суд.