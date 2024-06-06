Пьяные сельчане угнали машину и протаранили пять авто в Кулунде
Остановила заезд ограда кладбища
06 июня 2024, 11:05, ИА Амител
Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"
В Кулунде пьяные местные жители угнали машину знакомого и устроили на ней несколько аварий. Об этом рассказали в паблике "Инцидент Барнаул".
По словам автора сообщения, двое мужчин после застолья угнали авто третьего, пока тот спал, и поехали кататься по улицам села.
Во время заезда они протаранили как минимум пять машин, а остановились только после того как врезались в ограду кладбища.
С гонщиками разбирается полиция.
11:28:29 06-06-2024
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