Пьяные сельчане угнали машину и протаранили пять авто в Кулунде

Остановила заезд ограда кладбища

06 июня 2024, 11:05, ИА Амител

Фото с места аварии / "Инцидент Барнаул"

В Кулунде пьяные местные жители угнали машину знакомого и устроили на ней несколько аварий. Об этом рассказали в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам автора сообщения, двое мужчин после застолья угнали авто третьего, пока тот спал, и поехали кататься по улицам села.

Во время заезда они протаранили как минимум пять машин, а остановились только после того как врезались в ограду кладбища.

С гонщиками разбирается полиция.