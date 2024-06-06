Более 30 человек пострадали при столкновении двух трамваев в Кемерове
Предварительная причина случившегося – отказ тормозов
06 июня 2024, 09:31, ИА Амител
Жесткая авария с участием двух трамваев произошла ранним утром в Кемерове. Об этом сообщает Mash Siberia.
Предварительная причина – отказ тормозов. Один из вагонов без управления пронесся по рельсам так, что нескольких пассажиров выбросило из салона. От сильного удара водителя зажало в кабине.
На месте работает полиция, следователи возбудили уголовное дело. Пострадали около 30 человек. С травмами разной степени тяжести людей доставили в больницу.
Специалисты разбираются в случившемся.
09:40:34 06-06-2024
Трамвай на встречку выехал?? ))
10:30:22 06-06-2024
Мимопроходящий (09:40:34 06-06-2024) Трамвай на встречку выехал?? ))... Мимопроходящий, а если подумать? Черным по белому написано у трамвая отказали тормоза а впереди идущий об этом не знает.
11:18:56 06-06-2024
Мимопроходящий (09:40:34 06-06-2024) Трамвай на встречку выехал?? ))... Для вас авария с тридцатью пострадавшими повод позубоскалить?
09:58:57 06-06-2024
Вообще то правильно в Кемерово потому , что из Кемерова в Кемерову не летают самАлёты и нет там траНваев.
11:23:50 06-06-2024
Гость (09:58:57 06-06-2024) Вообще то правильно в Кемерово потому , что из Кемерова в Ке... Вообще то Кемерово склоняется. Сам был удивлен, когда узнал:)
12:45:33 06-06-2024
Гость (11:23:50 06-06-2024) Вообще то Кемерово склоняется. Сам был удивлен, когда узнал:... это новояз уже, в традиционном русском языке не склоняется
13:17:02 06-06-2024
Гость (12:45:33 06-06-2024) это новояз уже, в традиционном русском языке не склоняется... А вот как раз наоборот, вы не поверите. Новояз - это как раз тенденция не склонять подобные названия. А по правилам русского языка они склоняются, если рядом не стоит, например, слово "город", то есть обобщающее слово.
14:13:32 06-06-2024
Гость (13:17:02 06-06-2024) А вот как раз наоборот, вы не поверите. Новояз - это как раз... Не должно быть такого, чтобы предыдущее слово изменяло правила склонение последующего. Это не поддается логике и усложняет язык.
15:34:14 06-06-2024
Гость (14:13:32 06-06-2024) Не должно быть такого, чтобы предыдущее слово изменяло прави... Ну это уже ваши пожелания к русскому языку. А по правилам именно так. "В Кемерове", но "в городе Кемерово". А "в Кемерово" это как раз то, что сейчас потихоньку как бы становится вариантом нормы. Но именно это и есть так нелюбимый вами новояз. "Несклоняемые формы начали употреблять географы и военные: важно было давать названия населенных пунктов в исходной форме во избежание путаницы, например, между Киров и Кирово, Пушкин и Пушкино и т. п. Так постепенно несклоняемые формы стали проникать в письменную речь. Несклоняемость начинала распространяться в 1960-х. К примеру, в «Грамматике современного русского литературного языка» 1970 года было указано, что в современном русском литературном языке обнаруживают тенденцию пополнять группу слов нулевого склонения топонимы на -ов(о), -ёв(о), -ев(о), -ин(о)."
10:43:50 06-06-2024
Трамвай на встречку выехал?? )
Почему обязательно на встречку?Догнал впереди идущего.Тормозов то нет,вот и несся
10:48:05 06-06-2024
Не летают даже самАлёты,и не ходят даже пАезда. (навеяло).)))
11:42:42 06-06-2024
Дал угла
12:34:40 06-06-2024
Это в каком состоянии вагон на линию выпустили если магниторельсовый тормоз отказал. Там такой тормоз, что вагон прилипает к рельсам.