Более 30 человек пострадали при столкновении двух трамваев в Кемерове

Предварительная причина случившегося – отказ тормозов

06 июня 2024, 09:31, ИА Амител

Жесткая авария с участием двух трамваев произошла ранним утром в Кемерове. Об этом сообщает Mash Siberia.

Предварительная причина – отказ тормозов. Один из вагонов без управления пронесся по рельсам так, что нескольких пассажиров выбросило из салона. От сильного удара водителя зажало в кабине.

На месте работает полиция, следователи возбудили уголовное дело. Пострадали около 30 человек. С травмами разной степени тяжести людей доставили в больницу.

Специалисты разбираются в случившемся.