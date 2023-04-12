Пьяные супруги в Красноярске по очереди управляли авто и устроили гонки с полицией

Женщина получила 10 суток административного ареста, а её супругу грозит уголовное дело

12 апреля 2023, 08:33, ИА Амител

В Красноярске инспекторы ДПС задержали выпивших мужа и жену, которые поочерёдно управляли автомобилем. Об этом сообщает местная полиция в сообществе во "ВКонтакте".

Накануне на телефон "Синей линии" поступило сообщение о нетрезвом водителе автомобиля Mazda, которого заметили в Зелёной роще. Для проверки на место были направлены ближайшие экипажи ДПС. Заметив их, водитель иномарки начал скрываться, пытаясь затеряться во дворах жилых домов.

Когда автомобиль остановили, за рулём находилась 22-летняя девушка без прав и с признаками опьянения. С пассажирского сиденья выбежал 23-летний мужчина, который попытался скрыться от инспекторов ДПС. При задержании он оказывал активное сопротивление и несколько раз кулаком ударил сотрудника.

Позднее выяснилось, что молодой человек является владельцем автомобиля и супругом девушки, которая была за рулём. В ту ночь он управлял автомобилем, а после, испугавшись полиции, посадил за руль жену.

В отношении девушки за управление автомобилем без прав и в состоянии опьянения был составлен протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. По данному правонарушению суд назначил ей наказание в виде 10 суток административного ареста. В отношении мужчины вынесли восемь штрафов. Кроме того, ему грозит лишение прав на срок до двух лет, а также уголовное дело по ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти".