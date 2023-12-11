Пьяные жители Алтая ночью так рьяно кололи дрова в квартире, что у соседей пол трясся

Пожилые люди не могли уснуть от грохота в квартире, расположенной через стену

11 декабря 2023, 14:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Усть-Пристанском районе жителям села грозит штраф за нарушение тишины в ночное время, пишет районная газета "Авангард".

Инцидент произошел в селе Вяткино, где от местных жителей поступило заявление на своих соседей. Накануне в ситуации разбирались сотрудники районной администрации и полицейский.

"Ночью соседи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прямо в жилом помещении вздумали колоть дрова. Да так рьяно взялись, что у пенсионеров пол сотрясался", – отмечает издание.

В итоге пожилые люди не могли уснуть от грохота в квартире, расположенной через стену.

На "дровосеков" составлены административные материалы за нарушение тишины в ночное время. Документы направлены в комиссию, которая определит, насколько суровым будет наказание.