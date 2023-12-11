Пьяные жители Алтая ночью так рьяно кололи дрова в квартире, что у соседей пол трясся
Пожилые люди не могли уснуть от грохота в квартире, расположенной через стену
11 декабря 2023, 14:43, ИА Амител
В Усть-Пристанском районе жителям села грозит штраф за нарушение тишины в ночное время, пишет районная газета "Авангард".
Инцидент произошел в селе Вяткино, где от местных жителей поступило заявление на своих соседей. Накануне в ситуации разбирались сотрудники районной администрации и полицейский.
"Ночью соседи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прямо в жилом помещении вздумали колоть дрова. Да так рьяно взялись, что у пенсионеров пол сотрясался", – отмечает издание.
В итоге пожилые люди не могли уснуть от грохота в квартире, расположенной через стену.
На "дровосеков" составлены административные материалы за нарушение тишины в ночное время. Документы направлены в комиссию, которая определит, насколько суровым будет наказание.
16:06:58 11-12-2023
XXI в. А зачем они дрова рубят, да еще и в квартире? Кочегары - староверы? Газификация не случилась?