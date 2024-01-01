Пьяных водителей в новогодние праздники будет ловить ГИБДД Барнаула

В ведомстве предупредили, что переходят на усиленный режим несения службы

01 января 2024, 12:18, ИА Амител

Фото: Ирина Киселёва / amic.ru

Сотрудники ГИБДД города Барнаула усилят контроль за пьяными водителями в новогодние праздники, об этом amic.ru сообщили в пресс-службе ведомства. Инспекторы Госавтоинспекции будут нести службу в усиленном режиме до окончания каникул.

"Особое внимание будет уделяться водителям, управляющим транспортными средствами в состоянии опьянения, а также не имеющим или лишенным специального права управления транспортными средствами. Не останутся без внимания водители, которые перевозят несовершеннолетних пассажиров без использования детских удерживающих устройств.

В ГИБДД отмечают, что нетрезвые водители зачастую превышают установленную скорость движения, не выдерживают безопасные интервалы и дистанцию в транспортном потоке, а также неправильно рассчитывают время, необходимое на выполнение маневра. Все это зачастую приводит к ДТП.