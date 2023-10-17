Корреспондент amic.ru выяснила, как инспекторы вычисляют пьяных, регулируют движение и что известно о водителе, который насмерть сбил ребенка в Борзовой Заимке

17 октября 2023, 07:30, Ирина Киселева

Фото: Ирина Киселёва / amic.ru

Множество аварий, максимальные пробки и пьяные водители за рулем. Это не трейлер к фильму ужасов, а обычная пятница в Барнауле. И все это разруливают сотрудники ГИБДД. Чтобы увидеть их работу изнутри и без прикрас, в рейде-экскурсии побывала и корреспондент amic.ru Ирина Киселёва. Подробности в нашем материале.

Я не пьян, приборы врут

На часах 06:30 и Барнаул только просыпается, а в городской ГИБДД уже идет инструктаж новой смены. Планерка проходит за закрытыми дверями в актовом зале. Жду моих сопровождающих в холле около дежурной части, зеваю и читаю последние новости. Внимание привлекает мужчина лет 45-ти, который громко доказывает, что трезв как стеклышко, а алкотестер показывает неверно.

"Из дома выезжал, дыхнул в свой алкометр, было 0,3 промилле, ваш на дороге показал 0,6, а сейчас уже 0,8. Ну как такое возможно? Врут ваши приборы!" – убеждает сотрудника водитель, которого привезли на медосвидетельствование в ГИБДД.

Чтобы не было ошибок, "дыхнуть" в алкотестер автомобилистам в ГИБДД всегда дают два раза с интервалом в 15-20 минут, объясняет ему лейтенант. Кроме того, содержание спиртного покажут и анализы, добавляет сотрудник. После этих слов водитель начинает нервно мерить шагами коридор. Все-таки пьян, предполагаю я. Однако ждать, чем закончится история, уже некогда – на улице началось построение и мне пора бежать.

Экипажи ГИБДД состоят из двух сотрудников. На служебных автомобилях они отправляются по запланированным маршрутам. Точки, где предстоит нести дежурство, выбирают на основе анализа аварийности, рассказывают мои спутники – инспектор ДПС Артем Белых и инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Барнаула Иван Максимов. Они же объясняют, почему количество промилле от проверки к проверке у мужчины могло нарастать.

"Как мы говорим, пошел "разгон". Если человек выпил и вскоре сел за руль, алкоголь только начал усваиваться в организме. Соответственно, алкотестер во вторую продувку покажет, что количество промилле увеличилось. Планка, чтобы счесть водителя пьяным, – 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха. Автомобилисты часто убеждают, что пили квас, кефир. Кто-то говорит, что выпил, но только бутылку водки, а чтобы опьянеть, их, оказывается, надо три. Смотришь по базе, уже четыре раза был лишен", – говорит Иван Максимов.

Артем Белых добавляет, что первая проверка на состояние алкогольного опьянения проводится на месте и под прицелом камер – видеорегистраторы есть в каждом служебном автомобиле. Если водитель отказывается или не согласен с результатом, его направляют на медосвидетельствование либо на 10-ю Западную, либо на Льва Толстого.

Кроме того, неотъемлемый атрибут каждого инспектора ГИБДД – нагрудный видеорегистратор "Дозор". Записи с них предоставляются при возникновении спорных моментов и для доказательства при рассмотрении дел в суде.

На мое удивление, что в будний день кто-то может пить вместо завтрака, а потом сесть за руль, Иван Максимов отвечает, таких водителей выявляют регулярно, а чаще всего – в пятницу. Теперь в этот день недели ГИБДД регулярно проводит сплошные проверки. При этом инспекторы подчеркивают, что главная цель – не наказать и выписать штраф, а профилактика для предотвращения аварии, гибели и дорожного травматизма людей. Поэтому водителей заранее оповещают о проведении таких рейдов.

"К сожалению, многие водители садятся за руль в нетрезвом состоянии. Чтобы бороться с этим и организуем сплошные проверки: ограничиваем зону остановки конусами, останавливаем всех подряд из транспортного потока и проверяем водителей. На одной точке одновременно могут работать до 12 инспекторов ГИБДД. В каждом рейде выявляем выпивших автомобилистов и другие административные нарушения", – рассказывает Иван Максимов.

Вычислить нетрезвого водителя достаточно просто: у них неуверенная, заторможенная манера движения. Если автомобиль без видимых причин едет существенно медленнее основного потока транспорта, то с большой долей вероятности за рулем находится человек в состоянии опьянения, говорят инспекторы.

Попадаются и водители под воздействием наркотиков: запаха перегара от них нет, но выдает неадекватное поведение.

"Наркоманы могут невнятно говорить, их трясет, они гиперактивны. Как-то остановил водителя для проверки документов. Он выбегает с бешеными глазами, протягивает дрожащими руками водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства и кричит: "Ну все, оформляйте, нет у меня страховки, понимаете, нет!" Я даже представиться не успел, естественно, он вызвал у меня подозрения. Медосвидетельствование показало, что человек был в наркотическом опьянении", – вспоминает Иван Максимов.

Мы едем по улице Эмилии Алексеевой – возле пешеходного перехода стоит автомобиль ДПС с включенными проблесковыми маячками. Именно здесь экипаж заприметил Lada XRay, которая ехала по встречке по дороге с односторонним движением. Автомобиль остановили, и за рулем был тот "трезвый водитель", которого я видела в ГИБДД.

Левая полоса дороги оказалась заблокирована – до завершения процессуальных процедур машину с места нарушения передвигать нельзя, отмечают сотрудники полиции. И до этого момента на участке регулировать движение будут их коллеги, чтобы не скопилась пробка.

Обязанности, которые возложены на сотрудников ГИБДД

На мой вопрос, почему на других дорогах, когда скапливается затор, сотрудники ГИБДД не дежурят, спутники возражают: "Дежурят, но на каждый перекресток по инспектору не поставишь. В обязательном порядке к регулировке транспортных потоков инспекторов привлекают при массовых ДТП и в чрезвычайных ситуациях, когда есть угроза жизни и здоровью граждан. Например, утечка газа, прорыв труб с кипятком или холодной воды с выходом на проезжую часть".

Обеспечивают сотрудники безопасность дорожного движения и в дни приезда высокопоставленных лиц – как это было 18 сентября, когда в Барнаул на инаугурацию губернатора Виктора Томенко прибыл полномочный представитель президента РФ в СФО Анатолий Серышев.

"Снижение скорости движения автомобилей в часы пик, когда барнаульцы массово едут из спальных районов в центр и обратно, к происшествиям, угрожающим жизни и здоровью граждан, не относится. Однако мы задействованы в организации распорядительно-регулировочных действий, например, летом по маршрутам массового выезда граждан к местам отдыха", – отмечает Иван Максимов.

А вот на проспекте Калинина сотрудники ДПС несут службу ежедневно, чтобы не допустить заторов из-за ремонта путепровода на Новом рынке. Меня туда и везут, а по дороге мои спутники долго перечисляют, что еще входит в их обязанности: оформляют ДТП с пострадавшими или если водители не смогли определиться, кто виноват; разыскивают угнанные автомобили и те, на которых скрылись с места ДТП; проводят анализ аварий по времени и месту совершения и устанавливают причины происшествий; работают с обращениями граждан, которые поступают в дежурную часть; обеспечивают безопасность движения при проведении массовых мероприятий. И это далеко не полный список, возложенный на сотрудников ГИБДД, подчеркивают мои собеседники.

Еще один пункт – проверка состояния дорожных знаков. Об этом узнаю, когда Артем Белых, заприметив один такой покосившийся указатель, начинает делать пометки в документе. Он объясняет: знаки, которые пострадали, нужно заменить. Те, что не видны из-за деревьев, тоже берут на карандаш. Все недостатки улично-дорожной сети должна устранять мэрия, объясняет он.

"Зеленая волна" и регулировка движения

На пересечении Калинина с Аносова, где каждый день работают регулировщики, стоит экипаж. Транспортный поток на проспекте плотный, но пока вмешательство сотрудников ГИБДД не требуется. Поэтому инспекторы следят за соблюдением ПДД.

Средняя скорость в потоке по левой и средней полосам – 15 км/ч. Быстрее двигаются только автобусы по выделенке, а за ними черный "Ниссан". Правда, недолго – водитель иномарки получает требование принять вправо от экипажа ДПС, который ехал чуть раньше нас.

"Вообще я по выделенке не гоняю, – оправдывается водитель. – Вывернул с заправки, хотел перестроиться в средний ряд, но люди у нас "сильно добрые" – не пустили".

"Нужно было остановиться напротив прерывистой линии и ждать, пока не пропустят", – строго говорит инспектор ГИБДД Алексей Кудряшов.

Но это уже рекомендация на будущее, сегодня штрафа водителю "Ниссана" не избежать. Размер наказания – 1,5 тысячи рублей, однако можно погасить его со скидкой 50% при условии уплаты не позднее 20 дней с даты получения постановления, добавляет лейтенант.

На пересечении Калинина и Пионеров стоит вторая патрульная машина ДПС. Инспекторы Юрий Назаров и Антон Новиков работают в связке с экипажем на Аносова.

"В приоритете на этой точке пропускной режим. Если происходят мелкие ДТП, наша задача оперативно убирать автомобили с дороги, чтобы не осложнять дорожную обстановку. Выявляем грубые нарушения, влияющие на аварийность. Часть водителей до сих пор поворачивает с Калинина на Пионеров, хотя висит знак "Движение по полосам". Ведем профилактическую работу и с пешеходами, которые бегут на красный свет", – рассказывает Антон Новиков.

Максимальные пробки на Калинина образуются по понедельникам и пятницам. Часы пик – с 07:30 до 10:00 и с 17:00 до 19:00. В это время при серьезных заторах на магистрали ГИБДД заказывает в Барнаулгорсвете "зеленую волну" и инспекторы подключаются к регулировке.

"По рации держим связь со вторым экипажем. Когда скапливается затор на отрезке от Аносова до Пионеров, докладываем в дежурную часть и принимается решение запустить "зеленую волну", например 3 по 5, чтобы разгрузить проспект. То есть разрешающий сигнал светофора по Калинина будет гореть на протяжении 15 минут. При этом авто с примыкающих дорог пропускаем в режиме ручного регулирования", – рассказывает Юрий Назаров.

Мой "напарник" Артем Белых отмечает, что во время ручного регулирования камеры автоматической фиксации нарушений ПДД выявляют многочисленные нарушения, чаще всего – проезд на красный. Все они стекаются в ЦАФАПОБДД ГИБДД. Однако эти штрафы никогда не дойдут до водителей, потому что в системе будет стоять отметка, что потоки направляли сотрудники.

Смертельный пешеходный переход в Борзовой Заимке

Наш экипаж отправляется в Борзовую Заимку. Проезжаем пешеходный переход, где 19 сентября лихач насмерть сбил второклассницу, которая с велосипедом переходила дорогу напротив школы. После аварии он скрылся с места ДТП, бросил автомобиль возле АЗС и спрятался в лесополосе. Иван Максимов уточняет: анализы показали, что мужчина был в наркотическом опьянении. Кроме того, его со дня на день должны были лишить прав.

"Виновником аварии оказался злостный нарушитель. 31 августа на него уже был оформлен протокол за отказ пройти медосвидетельствование. Суд должен был лишить его прав, но он еще не успел состояться. В день, когда он сбил школьницу, в анализах были обнаружены запрещенные вещества", – рассказал Иван Максимов.

С момента трагедии прошел месяц и ежедневно сотрудники ГИБДД здесь патрулируют движение, чтобы дисциплинировать и водителей, и пешеходов. Директор школы № 96 Татьяна Тишелович тоже указывает, что после трагедии безопасность на улице Радужной усилили. На дороге обновили разметку, установили дорожные знаки и два "лежачих полицейских" (теперь на дороге сразу три искусственные неровности). Скорость движения автомобилей снизилась до 40 км/ч. И даже поток машин сократился.

"Раньше у нас тут всегда была пробка, но когда с утра до вечера движение начали регулировать сотрудники ГИБДД и останавливать водителей за малейшие нарушения, многие стали искать пути объезда. С детьми провели многочисленные профилактические мероприятия о безопасности дорожного движения, как силами педагогов, так и с участием ГИБДД и МЧС. 50 ребят из начального звена прошли посвящение в юные пешеходы. Сделано много, но погибшей девочки уже не вернешь", – с сожалением рассказывает Татьяна Тишелович.

Сохранить самое дорогое

На обратном пути интересуюсь у сотрудников, почему они не дежурят возле других школ, где тоже есть опасные пешеходные переходы. Иван возражает – дежурят везде, где есть опасность детского травматизма. За каждым инспектором закрепляют объект. Подчеркивает, что бывают ситуации, когда родители нарушают ПДД, и безопасности уже приходится учить взрослых.

"У нас был проблемный объект – школа № 55 на Чкалова. Родители постоянно высаживали детей не после пешеходного перехода, а до него. По итогу одна полоса движения вставала, и каждое утро образовывался затор. 20 дней с 07:00 я выполнял регулировочные действия на этом маршруте и приучал водителей, как правильно. Штрафы не выписывал, была именно профилактика. Эффект получился хороший", – рассказывает Иван.

Есть школы, вблизи которых и сейчас возникают опасные ситуации на дорогах. И там до сих в ежедневном режиме ведут патрулирование сотрудники ГИБДД, добавляет инспектор.

"Профилактическая работа идет на протяжении всего учебного года. Беседуем с ребятами, рассказываем о важности маршрута "дом-школа-дом", используем интерактивные доски, которые позволяют проектировать различные дорожные ситуации в игровой форме. Пользуется большим спросом наш автобус "Лаборатория безопасности", на котором мы выезжаем в школы и в ходе интерактивной программы выясняем, насколько хорошо ребята знают ПДД", – рассказывает Максимов.

Кроме того, ГИБДД плотно работает с отрядами юных инспекторов движения, которые уже есть практически в каждой школе Барнаула. Эти ребята помогают в организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропагандируют правила дорожного движения среди других учащихся. Также они участвуют во всероссийском конкурсе "Безопасное колесо" и занимают там призовые места. А это значит, растет достойная смена, подчеркивает Иван Максимов.