Пьяный барнаулец направил огнестрельное оружие на парней, чтобы "просто попугать"

Со слов очевидцев, мужчина мешал молодым людям выехать с парковки, после чего достал пистолет

17 марта 2025, 08:30, ИА Амител

Инцидент с огнестрельным оружием в Барнауле / Фото: скриншот из видео "Инцидент Барнаул"

Житель Барнаула направил огнестрельное оружие на молодых людей, которые попросили его отойти от автомобиля. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Происшествие случилось в микрорайоне Восточный. Со слов очевидцев, парни пытались выехать с парковки, однако им помешал пьяный мужчина. Он встал позади автомобиля и начал демонстративно препятствовать движению. Далее, как утверждает автор поста, парни вышли из машины и попросили барнаульца отойти. Однако он достал оружие, чем напугал молодых людей.

Позже мужчину забрали полицейские. Но через некоторое время злоумышленника отпустили, взяв с него объяснение.

"В свое оправдание сказал, что просто хотел попугать ребят", – отмечает автор записи.

Предварительно установлено, что разрешение на оружие у мужчины есть. Однако в сообществе подчеркивают, что это не дает горожанину право "разгуливать" с ним в пьяном виде и направлять на людей.