Пьяный барнаулец направил огнестрельное оружие на парней, чтобы "просто попугать"
Со слов очевидцев, мужчина мешал молодым людям выехать с парковки, после чего достал пистолет
17 марта 2025, 08:30, ИА Амител
Житель Барнаула направил огнестрельное оружие на молодых людей, которые попросили его отойти от автомобиля. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Происшествие случилось в микрорайоне Восточный. Со слов очевидцев, парни пытались выехать с парковки, однако им помешал пьяный мужчина. Он встал позади автомобиля и начал демонстративно препятствовать движению. Далее, как утверждает автор поста, парни вышли из машины и попросили барнаульца отойти. Однако он достал оружие, чем напугал молодых людей.
Позже мужчину забрали полицейские. Но через некоторое время злоумышленника отпустили, взяв с него объяснение.
"В свое оправдание сказал, что просто хотел попугать ребят", – отмечает автор записи.
Предварительно установлено, что разрешение на оружие у мужчины есть. Однако в сообществе подчеркивают, что это не дает горожанину право "разгуливать" с ним в пьяном виде и направлять на людей.
08:33:18 17-03-2025
Мутная история. Сдаётся мне что молодые люди изначально вывернули на изнанку нервную систему всего дома и подвипывшего мужика в частности.
08:44:58 17-03-2025
Гость (08:33:18 17-03-2025) Мутная история. Сдаётся мне что молодые люди изначально выве... Очень может быть. Но может быть и наоборот.
08:47:46 17-03-2025
Гость (08:33:18 17-03-2025) Мутная история. Сдаётся мне что молодые люди изначально выве... Вообще не факт. Судя по наличию разрешения и реакции полюционеров героем выступил их коллега, а них стрелка сбита с момента приема на службу.
11:39:19 17-03-2025
Гость (08:33:18 17-03-2025) Мутная история. Сдаётся мне что молодые люди изначально выве... Так и есть - сракеры ночные
08:55:14 17-03-2025
Статья 20.8 КоАП РФ часть 4.1
11:02:49 17-03-2025
Гость (08:55:14 17-03-2025) Статья 20.8 КоАП РФ часть 4.1... Он же не просто носил.
УК РФ Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
21:27:08 17-03-2025
Гость (11:02:49 17-03-2025) Он же не просто носил.УК РФ Статья 119. Угроза убийством... Четверо вышли, а уже после испугались.
Это больше на самооборону похоже
08:59:04 17-03-2025
Достал ствол - готов умереть и убить.
Монтажкой по башке бы получил, поумнел бы.
10:35:21 17-03-2025
Олег (08:59:04 17-03-2025) Достал ствол - готов умереть и убить.Монтажкой по башке ... От кого получать?
Все призывники тиканули, ломая ноги, от деда, с именным револьвером .
12:39:48 17-03-2025
Олег (08:59:04 17-03-2025) Достал ствол - готов умереть и убить.Монтажкой по башке ... Мушка у пистолета должна быть предварительно спилена, это важно.
09:38:20 17-03-2025
повезло деду, что по башке не получил, хотя выпрашивал
10:23:52 17-03-2025
гость (09:38:20 17-03-2025) повезло деду, что по башке не получил, хотя выпрашивал ... А вы случайно не из тех кто на парковке тусил под моргенштерна?
11:11:01 17-03-2025
Гость (10:23:52 17-03-2025) А вы случайно не из тех кто на парковке тусил под моргенштерна* ну допустим я. вопросы то какие?
*признан иностранным агентом
10:35:13 17-03-2025
Кому попало оружие не доверят. Я больше склонен оправдать мужика, вышедшего против компании неадекватов. Просто ребята ушлые, поэтому случай получил огласку.
12:16:02 17-03-2025
Конечно надо проверить все версии и всех участников на предмет отношения к военной службе
14:35:34 17-03-2025
Отпустили, ну тогда скоро по ним стрелять начнут они же всех отпускают и на сво отпускают