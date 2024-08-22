На Алтае подросток на мотоцикле попал под грузовой поезд

Решил проехать железнодорожный переезд прямо перед приближающимся поездом

22 августа 2024, 12:50, ИА Амител

Подросток на мотоцикле попал под поезд / Фото: Алтайское ЛУ МВД России

В Алтайском крае погиб подросток на мотоцикле, попав на переезде под грузовой поезд, сообщает в своем Telegram-канале Алтайское линейное управление МВД России.

Инцидент произошел вблизи станции Рубцовск. Следственно-оперативная группа, прибыв на место, установила, что погиб 16-летний местный житель.

"Перед приближающимся поездом пересекал железнодорожный переезд на мотоцикле. В результате столкновения подросток скончался на месте", - рассказали в ведомстве.

Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следственному управлению на транспорте СК России.

Ранее в Барнауле вечером на полевой дороге взрезались друг в друга два подростка на мотоциклах.