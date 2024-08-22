На Алтае подросток на мотоцикле попал под грузовой поезд
Решил проехать железнодорожный переезд прямо перед приближающимся поездом
22 августа 2024, 12:50, ИА Амител
В Алтайском крае погиб подросток на мотоцикле, попав на переезде под грузовой поезд, сообщает в своем Telegram-канале Алтайское линейное управление МВД России.
Инцидент произошел вблизи станции Рубцовск. Следственно-оперативная группа, прибыв на место, установила, что погиб 16-летний местный житель.
"Перед приближающимся поездом пересекал железнодорожный переезд на мотоцикле. В результате столкновения подросток скончался на месте", - рассказали в ведомстве.
Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следственному управлению на транспорте СК России.
Ранее в Барнауле вечером на полевой дороге взрезались друг в друга два подростка на мотоциклах.
13:13:21 22-08-2024
Бедные машинисты! Им то за что такая кара?
13:55:43 22-08-2024
Гость (13:13:21 22-08-2024) Бедные машинисты! Им то за что такая кара?... им с какого???
18:18:38 22-08-2024
Гость (13:13:21 22-08-2024) Бедные машинисты! Им то за что такая кара?... мой дед задавил так 2х человек. бабку пьяную на прогоне в лесу и мужика пьяного на сортировке. суд был 2 раза по 20 минут. Их всегда оправдывают, но да.. тяжеловато немного
14:18:31 22-08-2024
А ты сходи поотскребай остатки недоумка от поезда. Может тогда поймешь.
18:19:09 22-08-2024
им с какого??? (14:18:31 22-08-2024) А ты сходи поотскребай остатки недоумка от поезда. Может тог... машинист? они не отскребают...и там мало что получается отсребать
14:20:17 22-08-2024
Хорошо хоть люди не пострадали.
15:15:06 22-08-2024
Решил проехать железнодорожный переезд прямо перед приближающимся поездом
Пацан решил - пацан сделал. Но не до конца.