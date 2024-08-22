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На Алтае подросток на мотоцикле попал под грузовой поезд

Решил проехать железнодорожный переезд прямо перед приближающимся поездом

22 августа 2024, 12:50, ИА Амител

Подросток на мотоцикле попал под поезд / Фото: Алтайское ЛУ МВД России

В Алтайском крае погиб подросток на мотоцикле, попав на переезде под грузовой поезд, сообщает в своем Telegram-канале Алтайское линейное управление МВД России.

Инцидент произошел вблизи станции Рубцовск. Следственно-оперативная группа, прибыв на место, установила, что погиб 16-летний местный житель.

"Перед приближающимся поездом пересекал железнодорожный переезд на мотоцикле. В результате столкновения подросток скончался на месте", - рассказали в ведомстве.

Все обстоятельства произошедшего предстоит выяснить следственному управлению на транспорте СК России.

Ранее в Барнауле вечером на полевой дороге взрезались друг в друга два подростка на мотоциклах.

ДТП Алтайский край дети

Комментарии 7

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Гость

13:13:21 22-08-2024

Бедные машинисты! Им то за что такая кара?

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Мусик

13:55:43 22-08-2024

Гость (13:13:21 22-08-2024) Бедные машинисты! Им то за что такая кара?... им с какого???

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Гость

18:18:38 22-08-2024

Гость (13:13:21 22-08-2024) Бедные машинисты! Им то за что такая кара?... мой дед задавил так 2х человек. бабку пьяную на прогоне в лесу и мужика пьяного на сортировке. суд был 2 раза по 20 минут. Их всегда оправдывают, но да.. тяжеловато немного

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им с какого???

14:18:31 22-08-2024

А ты сходи поотскребай остатки недоумка от поезда. Может тогда поймешь.

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Гость

18:19:09 22-08-2024

им с какого??? (14:18:31 22-08-2024) А ты сходи поотскребай остатки недоумка от поезда. Может тог... машинист? они не отскребают...и там мало что получается отсребать

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Гость

14:20:17 22-08-2024

Хорошо хоть люди не пострадали.

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Гость

15:15:06 22-08-2024

Решил проехать железнодорожный переезд прямо перед приближающимся поездом
Пацан решил - пацан сделал. Но не до конца.

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