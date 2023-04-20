Пьяный барнаулец с ножом долбился в квартиры соседей

По словам очевидцев, он успел ранить одного из жильцов дома

20 апреля 2023, 15:32, ИА Амител

Кадр из видео

Барнаульцы в социальных сетях рассказали о неадекватном соседе, который долбился в их квартиры. Пост опубликовали в сообществе "В курсе 22".

Инцидент произошёл в доме по адресу Мусоргского, 34а. Мужчина с ножом ходил по квартирам и долбился к соседям.

По словам жильцов, он даже ранил пенсионера, открывшего ему дверь, а полицейские после вызова не забрали дебошира в отдел.

Люди переживают, что подобное может повториться в их доме вновь.