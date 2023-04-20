Пьяный барнаулец с ножом долбился в квартиры соседей
По словам очевидцев, он успел ранить одного из жильцов дома
20 апреля 2023, 15:32, ИА Амител
Кадр из видео
Барнаульцы в социальных сетях рассказали о неадекватном соседе, который долбился в их квартиры. Пост опубликовали в сообществе "В курсе 22".
Инцидент произошёл в доме по адресу Мусоргского, 34а. Мужчина с ножом ходил по квартирам и долбился к соседям.
По словам жильцов, он даже ранил пенсионера, открывшего ему дверь, а полицейские после вызова не забрали дебошира в отдел.
Люди переживают, что подобное может повториться в их доме вновь.
16:05:12 20-04-2023
Дикий народ. Или это из расселённых домов? Хорошо, что я не пожалел денег и теперь живу в Благополучном Центре!
16:25:15 20-04-2023
Гость (16:05:12 20-04-2023) Дикий народ. Или это из расселённых домов? Хорошо, что я не ... Во у людей мозг работает, сам себе придумал, сам себя напугал, сам себя утешил.)))
16:35:06 20-04-2023
Гость (16:05:12 20-04-2023) Дикий народ. Или это из расселённых домов? Хорошо, что я не ... ой дураааак!!! (с) Мусоргского это на Южном. понаехало колхозников...
17:51:34 20-04-2023
Гость (16:35:06 20-04-2023) ой дураааак!!! (с) Мусоргского это на Южном. понаехало колх... Мусоргского, 34а - типичный новострой коридорно-барачно-общажного типа. Правильно человек сказал...