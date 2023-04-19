Бийского подростка, распылившего газовый баллончик в школе, могут поставить на учёт
Родители других детей отмечают, что за инцидент перед ними никто не извинился
19 апреля 2023, 23:25, ИА Амител
Бийский школьник, который распылил газовый баллончик в школе села Первомайского Бийского района, может оказаться на учёте. Как сообщает "Бийский рабочий", образовательное учреждение вернулось в привычный режим работы.
Родителям учеников заявили, что полиция занимается выяснением всех обстоятельств. По предварительной информации, правоохранительные органы передали материалы дела в местный Следственный комитет – теперь следователи будут решать дальнейшую судьбу дела.
Родители других детей отмечают, что за инцидент перед ними никто не извинился.
Напомним, подросток распылил перцовый баллончик в учебном заведении днём 13 апреля. Представители Следственного комитета и прокуратуры начали проверку.
Подросток заявил, что инцидент произошёл случайно. По его словам, он нашёл баллончик на улице, положил его в портфель, где тот случайно распылился.
Комментарии 0