Пьяный барнаулец жестоко избил водителя автобуса, оплачивая проезд
Ему назначили наказание в виде исправительных работ
26 февраля 2025, 19:00, ИА Амител
Автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru
Суд вынес приговор 37-летнему жителю Барнаула, который избил водителя автобуса. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.
Как установило следствие, в сентябре 2024 года нетрезвый пассажир ехал в автобусе № 47 и во время оплаты проезда вступил в конфликт с 57-летним водителем и "жестоко избил его".
"После вмешательства пассажиров злоумышленник покинул салон автобуса и скрылся с места происшествия", – рассказали в СК.
Суд назначил конфликтному пассажиру наказание в виде исправительных работ сроком на полтора года с удержанием пяти процентов заработной платы в доход государства.
19:03:31 26-02-2025
Избили водителя, а 5% в доход государства
19:11:29 26-02-2025
Избил деда в два раза старше себя и исправительных работы?
19:31:45 26-02-2025
Наш суд самый гуманный суд в мире... Для отморозков и чиновников.
20:25:51 26-02-2025
кто в курсе за что он его за оплату по карте а не за перевод вскипел или был против чтоб его на пару остановок дальше увезли ? что там случилось
21:31:04 26-02-2025
"жестоко избил его"
Удивительно. Обычно ласково избивают.
22:05:08 26-02-2025
Монтажку под сидушкой иметь надо
06:54:03 27-02-2025
Молодец, в общем, воспитал водилу
11:23:54 27-02-2025
Все такие любезные. Да 90% пассажиров уже об этом мечтают. То у них карты не считываются, то курят прям во время движения, по телефону вообще всю дорогу с кем-то говорят (вот всегда интересно с кем они столько болтают) и прочее и прочее. А тут наконец настигло возмездие у пьяного. Не оправдываю преступника, но большая часть водителей это действительно провоцирует