Пьяный барнаулец жестоко избил водителя автобуса, оплачивая проезд

Ему назначили наказание в виде исправительных работ

26 февраля 2025, 19:00, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru

Суд вынес приговор 37-летнему жителю Барнаула, который избил водителя автобуса. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Как установило следствие, в сентябре 2024 года нетрезвый пассажир ехал в автобусе № 47 и во время оплаты проезда вступил в конфликт с 57-летним водителем и "жестоко избил его".

"После вмешательства пассажиров злоумышленник покинул салон автобуса и скрылся с места происшествия", – рассказали в СК.

Суд назначил конфликтному пассажиру наказание в виде исправительных работ сроком на полтора года с удержанием пяти процентов заработной платы в доход государства.