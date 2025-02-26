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Пьяный барнаулец жестоко избил водителя автобуса, оплачивая проезд

Ему назначили наказание в виде исправительных работ

26 февраля 2025, 19:00, ИА Амител

Автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru
Автобусы в Барнауле / Фото: amic.ru

Суд вынес приговор 37-летнему жителю Барнаула, который избил водителя автобуса. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Как установило следствие, в сентябре 2024 года нетрезвый пассажир ехал в автобусе № 47 и во время оплаты проезда вступил в конфликт с 57-летним водителем и "жестоко избил его".

"После вмешательства пассажиров злоумышленник покинул салон автобуса и скрылся с места происшествия", – рассказали в СК.

Суд назначил конфликтному пассажиру наказание в виде исправительных работ сроком на полтора года с удержанием пяти процентов заработной платы в доход государства.

Барнаул Происшествия суд общественный транспорт автобусы

Комментарии 8

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Гость

19:03:31 26-02-2025

Избили водителя, а 5% в доход государства

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Гость

19:11:29 26-02-2025

Избил деда в два раза старше себя и исправительных работы?

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Гость

19:31:45 26-02-2025

Наш суд самый гуманный суд в мире... Для отморозков и чиновников.

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Гость

20:25:51 26-02-2025

кто в курсе за что он его за оплату по карте а не за перевод вскипел или был против чтоб его на пару остановок дальше увезли ? что там случилось

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'жестоко избил его'

21:31:04 26-02-2025

"жестоко избил его"
Удивительно. Обычно ласково избивают.

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Санечек

22:05:08 26-02-2025

Монтажку под сидушкой иметь надо

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Гость

06:54:03 27-02-2025

Молодец, в общем, воспитал водилу

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Гость

11:23:54 27-02-2025

Все такие любезные. Да 90% пассажиров уже об этом мечтают. То у них карты не считываются, то курят прям во время движения, по телефону вообще всю дорогу с кем-то говорят (вот всегда интересно с кем они столько болтают) и прочее и прочее. А тут наконец настигло возмездие у пьяного. Не оправдываю преступника, но большая часть водителей это действительно провоцирует

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