Пьяный байкер сбил мальчика и побоялся сказать об этом приехавшим медикам

Мальчик отлетел в кювет, где и лежал, пока его случайно не обнаружили. Он скончался в больнице

29 июня 2023, 15:29, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Кемеровской области осудили байкера, который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП, сообщает "Сибдепо".

Инцидент произошел в Белове в августе 2021 года. 37-летний мужчина, лишенный водительских прав за нетрезвое вождение, врезался в мотоцикл под управлением 14-летнего подростка.

Мальчика вместе с мотоциклом отбросило в кювет, а виновника ДТП протащило по дороге около ста метров.

После этого проезжавшие мимо водители вызвали скорую помощь и полицию, которым мужчина заявил, что просто не справился с управлением, а о мальчике не сказал.

"Подростка в бессознательном состоянии обнаружили в кювете родственники, которые отправились на поиски. Они доставили мальчика в больницу, где он скончался от полученных травм", – рассказали в региональном СК.

Суд отправил сибиряка на восемь лет в колонию общего режима.