Пьяный байкер сбил мальчика и побоялся сказать об этом приехавшим медикам
Мальчик отлетел в кювет, где и лежал, пока его случайно не обнаружили. Он скончался в больнице
29 июня 2023, 15:29, ИА Амител
В Кемеровской области осудили байкера, который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП, сообщает "Сибдепо".
Инцидент произошел в Белове в августе 2021 года. 37-летний мужчина, лишенный водительских прав за нетрезвое вождение, врезался в мотоцикл под управлением 14-летнего подростка.
Мальчика вместе с мотоциклом отбросило в кювет, а виновника ДТП протащило по дороге около ста метров.
После этого проезжавшие мимо водители вызвали скорую помощь и полицию, которым мужчина заявил, что просто не справился с управлением, а о мальчике не сказал.
"Подростка в бессознательном состоянии обнаружили в кювете родственники, которые отправились на поиски. Они доставили мальчика в больницу, где он скончался от полученных травм", – рассказали в региональном СК.
Суд отправил сибиряка на восемь лет в колонию общего режима.
15:37:25 29-06-2023
в мотоцикл под управлением 14-летнего подростка. --- А разве права на мотоцикл не с 16 лет дают?
16:26:10 29-06-2023
Гость (15:37:25 29-06-2023) в мотоцикл под управлением 14-летнего подростка. --- А разве... Тоже байкер ?
16:46:27 29-06-2023
Гость (16:26:10 29-06-2023) Тоже байкер ? ... Нет, и байкера не оправдываю, виноват на 100%. Просто интересно, раньше с 16 было, мож сейчас что поменялось?