Пьяный бийчанин в ходе ссоры избил сожительницу и чуть не взорвал газ

Спасателям пришлось эвакуировать всех жильцов трехэтажного дома

14 января 2025, 09:44, ИА Амител

Форма российской полиции / Фото: amic.ru

Житель Бийска, будучи пьяным, угрожал взрывом газа своей сожительнице. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".

Мужчина в ходе семейной ссоры вырвал подводку к газовой плите, а затем избил и выгнал сожительницу из квартиры. Взволнованная женщина позвонила в полицию. Прибывшие на место правоохранители оценили ситуацию, сообщили в газовую службу об утечке и вызвали подкрепление. На помощь пришли сотрудники Росгвардии и экипаж автопатруля.

Пока газовщики перекрывали трубы, полицейские быстро эвакуировали жителей трехэтажного дома. После этого правоохранители проникли в квартиру к злоумышленнику и задержали его.