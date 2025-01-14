Пьяный бийчанин в ходе ссоры избил сожительницу и чуть не взорвал газ
Спасателям пришлось эвакуировать всех жильцов трехэтажного дома
14 января 2025, 09:44, ИА Амител
Житель Бийска, будучи пьяным, угрожал взрывом газа своей сожительнице. Об этом сообщает МУ МВД России "Бийское".
Мужчина в ходе семейной ссоры вырвал подводку к газовой плите, а затем избил и выгнал сожительницу из квартиры. Взволнованная женщина позвонила в полицию. Прибывшие на место правоохранители оценили ситуацию, сообщили в газовую службу об утечке и вызвали подкрепление. На помощь пришли сотрудники Росгвардии и экипаж автопатруля.
Пока газовщики перекрывали трубы, полицейские быстро эвакуировали жителей трехэтажного дома. После этого правоохранители проникли в квартиру к злоумышленнику и задержали его.
"31-летний бийчанин доставлен в психиатрическую больницу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято процессуальное решение", – заключили в пресс-службе ведомства.
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