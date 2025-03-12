Пьяный бийчанин вышел на проезжую часть и попал под автобус

Его увезли в больницу с тяжелыми травмами

12 марта 2025, 09:35, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске 50-летний мужчина вышел на проезжую часть и попал под колеса автобуса. Известно, что он был пьян. Об этом сообщает "ЧП-Бийск".

ДТП произошло по ул. Мерлина. Со слов очевидцев, автобус на большой скорости сбил вышедшего на дорогу бийчанина.

Пострадавшего увезли в больницу с тяжелыми травмами.

Подробности произошедшего уточняют.