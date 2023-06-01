Пьяный экс-сотрудник ГИБДД сбил на переходе дочь бывшего начальника

Девушку с телесными повреждениями доставили в травматологическую больницу

01 июня 2023, 18:02, ИА Амител

В Сургуте экс-сотрудник ГИБДД сбил на пешеходном переходе дочь своего бывшего руководителя, сообщает URA.ru.

Пьяный мужчина постоянно перестраивался на дороге, в итоге сбил 21-летнюю девушку. Судя по кадрам, она от испуга остановилась на середине пешеходного перехода, когда на неё летел автомобиль Nissan Murano.

"Позже было установлено, что пострадавшая – дочь его бывшего руководителя", – рассказал источник издания.

Девушку с телесными повреждениями доставили в травматологическую больницу. По факту ДТП идёт разбирательство. Водитель от медицинского освидетельствования отказался.