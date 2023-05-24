В Барнауле водительница переложила часть вины на погибшую на переходе девочку

Ранее женщину неоднократно привлекали за нарушения ПДД, в том числе за превышение скорости

24 мая 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае осудили женщину, которая на пешеходном переходе сбила насмерть подростка, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, трагедия произошла в Барнауле в октябре 2022 года на Павловском тракте. 58-летняя автомобилистка на Mitsubishi Carisma сбила 17-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

"Вину в совершении преступления осуждённая признала частично, указывая на то, что потерпевшая, пересекая проезжую часть, не убедились в безопасности движения", – рассказали в ведомстве.

Отмечается, что ранее женщину неоднократно привлекали к ответственности за нарушения ПДД, в том числе за превышение скорости.

Суд отправил автолюбительницу на два года в колонию-поселение, а также обязал выплатить 2 млн рублей родственникам погибшей в качестве компенсации морального вреда.