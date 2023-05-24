В Барнауле водительница переложила часть вины на погибшую на переходе девочку
Ранее женщину неоднократно привлекали за нарушения ПДД, в том числе за превышение скорости
24 мая 2023, 13:45, ИА Амител
В Алтайском крае осудили женщину, которая на пешеходном переходе сбила насмерть подростка, сообщает региональная прокуратура.
Напомним, трагедия произошла в Барнауле в октябре 2022 года на Павловском тракте. 58-летняя автомобилистка на Mitsubishi Carisma сбила 17-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
"Вину в совершении преступления осуждённая признала частично, указывая на то, что потерпевшая, пересекая проезжую часть, не убедились в безопасности движения", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что ранее женщину неоднократно привлекали к ответственности за нарушения ПДД, в том числе за превышение скорости.
Суд отправил автолюбительницу на два года в колонию-поселение, а также обязал выплатить 2 млн рублей родственникам погибшей в качестве компенсации морального вреда.
13:54:27 24-05-2023
Ну и наглая баба... И кто-то ей всё время виноват в том, что ОНА "неоднократно привлекалась за нарушения ПДД, в том числе за превышение скорости". Дошла до того, что убила подростка на пешеходном переходе.
14:11:23 24-05-2023
Два года??? Мало....
14:20:02 24-05-2023
Старая гадина. О месте на кладбище уже нужно думать, а она гоняет и сама людей на кладбище отправляет.
14:20:36 24-05-2023
за свою дочь она бы толко в колонии от меня спряталась
14:41:06 24-05-2023
Ну в чем то я согласен с ней. Вы так и ходите, в телефон глаза опустили и идете никого и ничего не видя
14:42:19 24-05-2023
Ну так-то она правильно сказала. Правила дорожного движения не только для водителей. Там четко прописаны обязанности пешеходов, в том числе "убедиться в безопасности движения". Большинство ДТП происходят из-за ошибки обоих его участников. Дай дорогу дураку, как говорится. Если пешеход пропускает несущегося и залипшего в телефоне водителя, если водитель тормозит и пропускает не смотрящего по сторонам пешехода, то трагедии не случается.
14:56:51 24-05-2023
Гость (14:42:19 24-05-2023) Ну так-то она правильно сказала. Правила дорожного движения ... В законе тоже четко прописано про ответственность за нарушение ПДД пешеходом и водителем. Водитель управляет объектом повышенной опасности, поэтому его ответственность выше. Нарушивший пешеход понес ответственность, умер, ничего другого для него в этом случае законом не предусмотрено. А нарушивший водитель за это сел. И 2 года поселения за смерть это сильно гуманно. И 2 млн это очень немного
19:38:41 24-05-2023
Гость (14:56:51 24-05-2023) В законе тоже четко прописано про ответственность за нарушен... Поэтому каждый пешеход должен помнить - его вина будет меньше, но и жизнь короче. Уважаемые пешеходы, дорожите своей жизнью - она у вас одна.
14:42:40 24-05-2023
После убийства человека оправдываться или обвинять погибшего? - по закону можно хранить молчание и не свидетельствовать против себя, а по-человечески можно рассказать всё как было - понести расходы и принять наказание.
14:45:53 24-05-2023
А если бы за рулем двигавшегося авто был внезапно умерший водитель, а если у авто полностью отказали тормоза, пешеходу все равно стоит идти по переходу под колеса? Несмотря на пешеходный переход, пешеход должен убедиться в безопасности.
15:01:10 24-05-2023
Гость (14:45:53 24-05-2023) А если бы за рулем двигавшегося авто был внезапно умерший во... Никто с этим и не спорит. Но общественная опасность нарушения при управлении объектом повышенной опасности и своим телом разная. Нарушающий пешеход несравнимо больше рискует своим телом, а нарушающим водитель - чужим
19:40:27 24-05-2023
Гость (15:01:10 24-05-2023) Никто с этим и не спорит. Но общественная опасность нарушени... А за какое тело Вы чувствуете больше ответственности - за своё или за чужое?
14:54:13 24-05-2023
ПДД 4.5. На пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
15:10:10 24-05-2023
Пешеход может быть и глухим и слепым....
15:17:57 24-05-2023
вот и у меня мама так ездит. вылупит глаза и летит. И считает, что все должны разбегаться при виде ее. Слава богу, еще не сбила никого. Но аварий за последние полгода уже три совершила. И всегда считает что права : "Ну а куда он ехал, видит я из двора выезжаю!, А я не виновата, что из-за сугроба меня не видно! Ну и что, что я по сторонам не посмиотрела, но он же видит что ЖЕНЩИНА за рулем. Должен был уступить!" Хорошо , что ездит в селе, там ее машину уже запомнили и на всякий случай притормаживают, когда ее видят, потому что не понятно, что она может выкинуть
15:56:35 24-05-2023
Гость (15:17:57 24-05-2023) вот и у меня мама так ездит. вылупит глаза и летит. И счита... Пожалей маму, забери у нее ключи от машины.... или задавит кого нибудь или сама разобъётся.
16:08:31 24-05-2023
Гость (15:56:35 24-05-2023) Пожалей маму, забери у нее ключи от машины.... или задавит к... не хочет слушать. Она уверена, что прекрасно водит
16:36:51 24-05-2023
Гость (16:08:31 24-05-2023) не хочет слушать. Она уверена, что прекрасно водит... Вот "уверенность" чаще всего и бывает причиной аварий.
18:04:39 24-05-2023
Гость (16:08:31 24-05-2023) не хочет слушать. Она уверена, что прекрасно водит... Баба тоже человек...
15:25:50 24-05-2023
Чтобы подобного не происходило, будьте осторожными и учите этому детей. Касается не только дорог, но и сосулек, падающих с крыш, покатого гололеда на остановках и тротуарах и многого другого.
19:25:43 24-05-2023
Гость (15:25:50 24-05-2023) Чтобы подобного не происходило, будьте осторожными и учите э... Правильно! Вышел из дома- надел сразу шипы на ноги (чтобы не подскользнуться). налокотники с наколенниками (чтобы не удариться), каску (от сосулек) и бронежилет ( на всякий случай). И идешь по улице оглядываясь, весь из себя такой осторожный. Главное в этот момент, чтобы санитары не заметили...
18:31:57 24-05-2023
Если бы она сбила на смерть судью, может приговор и можно было считать наказанием. А так, за убийство подростка 2года поселения и 2 миллиона??? Это приговор - наказание, или приговор - оправдание??? Что стоит наша жизнь по мнению власти и судей???
21:00:58 24-05-2023
Гость (14:41:06 24-05-2023) Ну в чем то я согласен с ней. Вы так и ходите, в телефон гла... А куда водитель смотрит, когда подъезжает к пешеходному переходу?
05:53:24 25-05-2023
Гость (21:00:58 24-05-2023) А куда водитель смотрит, когда подъезжает к пешеходному пере... Водитель такой же человек и смотреть он может куда угодно - в телефон, на лежачего полицейского, на ноги красивой девушки на другой стороне дороги. Пойми главное - водителю абсолютно без разницы жива ты или нет. Он соблюдает ПДД из-за нежелания наказания, а не из-за того, что о тебе позаботиться хочет. А есть те, кто ПДД не соблюдает. Бороться с этим пока бесполезно. Так что, голуба, подойдя к ПП, сделай круть-верть головой, убедись, что переход твой через проезжую часть будет безопасным. Тебе это нужно больше, чем водителю.
10:55:43 25-05-2023
Гость (05:53:24 25-05-2023) Водитель такой же человек и смотреть он может куда угодно - ... Дядя, ты аккуратно со словами "голуба", ага? Ты так мне если в реале скажешь, по морде получишь.
10:07:27 02-06-2023
Гость (10:55:43 25-05-2023) Дядя, ты аккуратно со словами "голуба", ага? Ты так мне если... боооже. сколько гонора -то!!!!!!!!!!!!сиделец? или просто сочувствующий?
07:50:16 25-05-2023
95% дтп с пешеходами-вина самих пешеходов,и деле тут не в том,кто нарушил пдд. не надо путать нарушение и вину. а если завтра изменят правила и обяжут пешеходов пропускать движущийся транспорт? развратили людей разговорами о преимуществе пешеходов,вот и не работают головой,мало ли что преимущество...
11:01:49 25-05-2023
Гость (07:50:16 25-05-2023) 95% дтп с пешеходами-вина самих пешеходов,и деле тут не в то... Ты не прав. Пример, пешеходный переход. Авто остановились, пешеходы начинают переход. Вдруг ужаленное чудо несется по крайней полосе, пытаясь проскочить. Хотя прекрасно видит, что пешеходный переход, что все авто стоят перед ним. Где вина пешеходов? Или такой случай из моей жизни. Пешеходный переход, авто стоят, пешеходы идут. Но находится неадекват-водитель, который несется, не глядя и врезается в стоящий перед переходом автомобиль. Того откидывает на пешехода с коляской. Кто виноват? Пешеход с коляской? Какие он действия мог предпринять, чтобы идиот за рулем не врезался в стоящий перед ним автомобиль? И таких случаев я тебе из своего личного опыта много могу рассказать. Водителей ненормальных в Барнауле полно!
19:33:11 25-05-2023
Гость (11:01:49 25-05-2023) Ты не прав. Пример, пешеходный переход. Авто остановились, п... Поэтому пешеходов и призывают быть максимально внимательными. А пешеходы упираются. Говорят, что ненормальные водители им должны.