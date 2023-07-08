Пьяный мужчина выжил после столкновения с поездом в Барнауле

Горожанина госпитализировали

08 июля 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Человек попал под поезд на перегоне Барнаул – Южный, сообщили в краевом ЛУ МВД.

Вечером 6 июля трое мужчин и одна женщина (предварительно, все пьяные) пересекали ж/д пути в неположенном месте перед приближающимся грузовым составом.

Машинист локомотива подал громкий сигнал и применил экстренное торможение, но один из товарищей из нетрезвой компании не успел отбежать.

В итоге его с различными травмами увезли в больницу. Транспортные полицейские проводят проверку.