Пьяный мужчина выжил после столкновения с поездом в Барнауле
Горожанина госпитализировали
08 июля 2023, 16:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Человек попал под поезд на перегоне Барнаул – Южный, сообщили в краевом ЛУ МВД.
Вечером 6 июля трое мужчин и одна женщина (предварительно, все пьяные) пересекали ж/д пути в неположенном месте перед приближающимся грузовым составом.
Машинист локомотива подал громкий сигнал и применил экстренное торможение, но один из товарищей из нетрезвой компании не успел отбежать.
В итоге его с различными травмами увезли в больницу. Транспортные полицейские проводят проверку.
14:22:16 09-07-2023
С поездом то как, всё нормально?