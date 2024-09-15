Пьяный мужчина залез на опору ЛЭП в Барнауле
Снимать его пришлось спасателям
15 сентября 2024, 13:51, ИА Амител
Мужчина на опоре ЛЭП / Фото: "Инцидент Барнаул"
Пьяный мужчина залез на опору ЛЭП в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.
По словам подписчиков сообщества "Инцидент Барнаул", это произошло на Трактовой, 49а. Отмечается, что мужчина хотел забраться именно на вершину и не собирался прыгать.
Снимать оттуда его пришлось спасателям.
14:09:34 15-09-2024
Портрет типичного комментатора АМИКа.
19:58:04 15-09-2024
Гость (14:09:34 15-09-2024) Портрет типичного комментатора АМИКа.... я вам как художник художнику скажу: вообще не похож
для такого поступка нужны безумие и отвага, а с последним тут очень туго
14:33:54 15-09-2024
Электронег.
16:03:47 15-09-2024
Musik (14:33:54 15-09-2024) Электронег. ... Мусика, лезть в гору легче, чем спускаться. Попробуй?
21:29:00 15-09-2024
Гость (16:03:47 15-09-2024) Мусика, лезть в гору легче, чем спускаться. Попробуй?... Детсад.
Реально внатуре глобальный вопрос - пить или не пить?
18:26:18 15-09-2024
Кто то фильм дрожь земли пересмотрел, подумал что его грабойд под землю утащит, но белочка прилетела в этот день и спасла алкаша от удара током
21:00:52 15-09-2024
а зачем снимать-то? тратить деньги и силы...зачем?!