Снимать его пришлось спасателям

15 сентября 2024, 13:51, ИА Амител

Мужчина на опоре ЛЭП / Фото: "Инцидент Барнаул"

Пьяный мужчина залез на опору ЛЭП в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

По словам подписчиков сообщества "Инцидент Барнаул", это произошло на Трактовой, 49а. Отмечается, что мужчина хотел забраться именно на вершину и не собирался прыгать.

Снимать оттуда его пришлось спасателям.