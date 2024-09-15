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Пьяный мужчина залез на опору ЛЭП в Барнауле

Снимать его пришлось спасателям

15 сентября 2024, 13:51, ИА Амител

Мужчина на опоре ЛЭП / Фото: "Инцидент Барнаул"
Мужчина на опоре ЛЭП / Фото: "Инцидент Барнаул"

Пьяный мужчина залез на опору ЛЭП в Барнауле. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

По словам подписчиков сообщества "Инцидент Барнаул", это произошло на Трактовой, 49а. Отмечается, что мужчина хотел забраться именно на вершину и не собирался прыгать.

Снимать оттуда его пришлось спасателям. 

МЧС

Комментарии 7

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Гость

14:09:34 15-09-2024

Портрет типичного комментатора АМИКа.

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Элен без ребят

19:58:04 15-09-2024

Гость (14:09:34 15-09-2024) Портрет типичного комментатора АМИКа.... я вам как художник художнику скажу: вообще не похож
для такого поступка нужны безумие и отвага, а с последним тут очень туго

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Musik

14:33:54 15-09-2024

Электронег.

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Гость

16:03:47 15-09-2024

Musik (14:33:54 15-09-2024) Электронег. ... Мусика, лезть в гору легче, чем спускаться. Попробуй?

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Musik

21:29:00 15-09-2024

Гость (16:03:47 15-09-2024) Мусика, лезть в гору легче, чем спускаться. Попробуй?... Детсад.
Реально внатуре глобальный вопрос - пить или не пить?

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Червь

18:26:18 15-09-2024

Кто то фильм дрожь земли пересмотрел, подумал что его грабойд под землю утащит, но белочка прилетела в этот день и спасла алкаша от удара током

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Гость

21:00:52 15-09-2024

а зачем снимать-то? тратить деньги и силы...зачем?!

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