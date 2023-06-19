Пьяный парень в Михайловском районе разбил голову подростку палкой

В отношении агрессора возбудили уголовное дело

19 июня 2023, 22:01, ИА Амител

Фото: СК по Алтайскому краю

22-летний парень в Михайловском районе предстанет перед судом. Об этом рассказали в региональном СК.

По данным ведомства, молодой человек в алкогольном опьянении поругался с подростками, схватил палку и стал избивать 13-летнего мальчика.

С открытой черепно-мозговой травмой пострадавшего доставили в больницу, где оказали помощь.

В отношении молодого человека возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.