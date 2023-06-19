Пьяный парень в Михайловском районе разбил голову подростку палкой
В отношении агрессора возбудили уголовное дело
19 июня 2023, 22:01, ИА Амител
Фото: СК по Алтайскому краю
22-летний парень в Михайловском районе предстанет перед судом. Об этом рассказали в региональном СК.
По данным ведомства, молодой человек в алкогольном опьянении поругался с подростками, схватил палку и стал избивать 13-летнего мальчика.
С открытой черепно-мозговой травмой пострадавшего доставили в больницу, где оказали помощь.
В отношении молодого человека возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.
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