Пьяный полицейский пытался задушить 16-летнюю девочку в Новосибирске
Молодой сотрудник ОВД угрожал жертве убийством
26 апреля 2023, 12:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Пьяный сотрудник полиции в Новосибирске попытался задушить 16-летнюю девушку. Об этом сообщает Mash Siberia.
По данным телеграм-канала, 22-летний сотрудник полиции напал на девушку на улице Гоголя и угрожал ей убийством.
Подозреваемого задержали, он совсем недавно работает в ОВД. После задержания выяснилось, что он был пьян. Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Москве пьяный полицейский выстрелил своей дочери в голову.
12:58:16 26-04-2023
Видимо выпускник платного вступительного ..... Хоть не только в нашем взятки за зачисление берут.