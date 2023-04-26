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Пьяный полицейский пытался задушить 16-летнюю девочку в Новосибирске

Молодой сотрудник ОВД угрожал жертве убийством

26 апреля 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Пьяный сотрудник полиции в Новосибирске попытался задушить 16-летнюю девушку. Об этом сообщает Mash Siberia.

По данным телеграм-канала, 22-летний сотрудник полиции напал на девушку на улице Гоголя и угрожал ей убийством. 

Подозреваемого задержали, он совсем недавно работает в ОВД. После задержания выяснилось, что он был пьян. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве пьяный полицейский выстрелил своей дочери в голову.

Новосибирская область Происшествия

Комментарии 1

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гость

12:58:16 26-04-2023

Видимо выпускник платного вступительного ..... Хоть не только в нашем взятки за зачисление берут.

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