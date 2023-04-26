Пьяный полицейский пытался задушить 16-летнюю девочку в Новосибирске

Молодой сотрудник ОВД угрожал жертве убийством

26 апреля 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Пьяный сотрудник полиции в Новосибирске попытался задушить 16-летнюю девушку. Об этом сообщает Mash Siberia.

По данным телеграм-канала, 22-летний сотрудник полиции напал на девушку на улице Гоголя и угрожал ей убийством.

Подозреваемого задержали, он совсем недавно работает в ОВД. После задержания выяснилось, что он был пьян. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве пьяный полицейский выстрелил своей дочери в голову.