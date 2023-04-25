Бывшего полицейского приговорили к семи годам колонии за фейки о ВС РФ

В качестве доказательства его вины предоставляли стенограммы телефонных разговоров

25 апреля 2023, 11:22, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Бывшего капитана полиции Сергея Веделя приговорили к семи годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд признал виновным Веделя С. В. по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти") и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет", – сказано в сообщении.

Также мужчину лишили звания и запретили работать в органах на протяжении четырёх лет.

Прокурор просил дать Веделю девять лет лишения свободы. В качестве доказательства его вины предоставляли стенограммы телефонных разговоров экс-полицейского. Адвокат обвиняемого отметил, что частные разговоры прокуратура представляла как публичные, что недопустимо.