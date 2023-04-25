Бывшего полицейского приговорили к семи годам колонии за фейки о ВС РФ
В качестве доказательства его вины предоставляли стенограммы телефонных разговоров
25 апреля 2023, 11:22, ИА Амител
Бывшего капитана полиции Сергея Веделя приговорили к семи годам колонии. Об этом сообщает ТАСС.
"Суд признал виновным Веделя С. В. по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти") и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет", – сказано в сообщении.
Также мужчину лишили звания и запретили работать в органах на протяжении четырёх лет.
Прокурор просил дать Веделю девять лет лишения свободы. В качестве доказательства его вины предоставляли стенограммы телефонных разговоров экс-полицейского. Адвокат обвиняемого отметил, что частные разговоры прокуратура представляла как публичные, что недопустимо.
12:56:09 25-04-2023
частные разговоры прокуратура представляла как публичные --- тоже об этом подумал, если он писал в соцсетях, это публично, а если он вел частную беседу по телефону, при чем здесь публичность? И при чем здесь распространение, он что по телефону население обзванивал? Еще интересно, что он полицейский, может его со службы выперли без пенсии и он озлобился?