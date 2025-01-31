Пьяный пожилой томич с мачете напал на соседей по купе поезда в Новосибирской области

По словам источника издания, мужчине по какой-то причине не понравились его попутчики

31 января 2025, 20:20, ИА Амител

Мачете / Фото: unsplash.com / Taylor Daugherty

68-летний томич накинулся с мачете на своих соседей по купе в поезде Томск – Адлер. Как сообщает "КП-Новосибирск", инцидент произошел ночью 30 января на перегоне Каргат – Барабинск в Новосибирской области.

По словам источника издания, пожилому мужчине не понравились его попутчики. Сам он был сильно пьян, а в багаже у него лежали три огромных ножа.

"Он направлялся к родственникам в Казань. С ним в купе ехала 55-летняя женщина и 40-летний мужчина. Какого-то конфликта между ними не было. Они чем-то ему не понравились, он попросил их выйти из купе. Они отказались. Тогда он схватился за ножи, ранил и женщину, и мужчину", – заявил собеседник.

Дебошира обезвредили росгвардейцы на ближайшей станции – Барабинск. Судя по оперативной съемке, мужчина пытался запереться в купе и размахивал мачете, а также прыгал по полкам. Пострадавших отвели в больницу, а нападавшего – в отдел полиции.

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