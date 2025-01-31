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Пьяный пожилой томич с мачете напал на соседей по купе поезда в Новосибирской области

По словам источника издания, мужчине по какой-то причине не понравились его попутчики

31 января 2025, 20:20, ИА Амител

Мачете / Фото: unsplash.com / Taylor Daugherty
Мачете / Фото: unsplash.com / Taylor Daugherty

68-летний томич накинулся с мачете на своих соседей по купе в поезде Томск – Адлер. Как сообщает "КП-Новосибирск", инцидент произошел ночью 30 января на перегоне Каргат – Барабинск в Новосибирской области.

По словам источника издания, пожилому мужчине не понравились его попутчики. Сам он был сильно пьян, а в багаже у него лежали три огромных ножа.

"Он направлялся к родственникам в Казань. С ним в купе ехала 55-летняя женщина и 40-летний мужчина. Какого-то конфликта между ними не было. Они чем-то ему не понравились, он попросил их выйти из купе. Они отказались. Тогда он схватился за ножи, ранил и женщину, и мужчину", – заявил собеседник.

Дебошира обезвредили росгвардейцы на ближайшей станции – Барабинск. Судя по оперативной съемке, мужчина пытался запереться в купе и размахивал мачете, а также прыгал по полкам. Пострадавших отвели в больницу, а нападавшего – в отдел полиции.

Следователи Омского следственного отдела Восточного МСУТ СК России возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц".

Новосибирская область Происшествия

Комментарии 8

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Гость

20:25:54 31-01-2025

может полицейским уже полномочия дать как их омэриканским коллегам?
ну как бы смысл такого в тюрьму отправлять, таких при задержании валить надо.

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Митя

19:10:04 01-02-2025

Гость (20:25:54 31-01-2025) может полицейским уже полномочия дать как их омэриканским ко... чтобы они потом безнаказанно людей мочили? особенно не угодных и списывали мол на неповиновение?
умно.

Ты же первым будешь вопить об ментовском беспределе если твоего друга подстрелят за то что менту не понравился или задолжал, а в рапорте таки и напишут отказался выполнять законные требования или был вооружен.

Если и наделять наших такими полномочиями, то и упрощение получения оружия без лицензии простым людям надо сделать для самообороны, ну чтобы полиция знала что любой прохожий вооружен и может шмальнуть.

Ты фильмов насмотрелся? не будет у нас таких законов как в америке.

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Гость

07:23:39 02-02-2025

Митя (19:10:04 01-02-2025) чтобы они потом безнаказанно людей мочили? особенно не угодн... Когда ты пишешь в интернете, появляется твердая уверенность, что ты бредишь.

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Гость

20:43:04 31-01-2025

Это ещё хорошо, что у нас на всех вокзалах усиления. Металлоискатели и рентген.

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Musik

22:59:16 31-01-2025

Белка

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Элен без ребят

04:52:16 01-02-2025

а как он прошел в поезд с оружием? надеюсь, пропустивших его сотрудников, уже допрашивают.

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Гость

09:35:39 01-02-2025

Элен без ребят (04:52:16 01-02-2025) а как он прошел в поезд с оружием? надеюсь, пропустивших его... 1. То, чем он размахивал, могло не проходить как холодное оружие, а раз так, могли пропустить - ну везет мужик садовый инструмент, это не преступление. 2. Мог сесть на станции, где нет контроля. 3. Вы давно у нас на вокзале на электричку садились? Звенит рамка на каждого, не останавливают никого. 4. Про то, что этот контроль бессмысленное занятие, не писал уже только ленивый. В том же Н-ске на мосту после прихода электрички на выход скапливается толпа в тысячу - пару тысяч человек, ибо рамки две, а аппарат где просвечивают багаж вообще один. Толпа - ДО рамки. Занавес.

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Гость

07:45:30 01-02-2025

Индеец старенький пристаёт щас.
Смазал дед концовочку

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