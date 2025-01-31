В Барнауле прооперировали женщину, на которую с ножом напал школьник
Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести
31 января 2025, 14:50, ИА Амител
Женщину, пострадавшую от нападения подростка в Барнауле, прооперировали, сообщили в Минздраве Алтайского края.
"Женщина находится в больнице скорой медицинской помощи. Ее состояние оценивают как средней степени тяжести", - рассказали в министерстве.
В пресс-службе Следственного комитета ранее сообщали, что жизненно важные органы пострадавшей не задеты, но ее психологическое состояние после произошедшего остается нестабильным.
Напомним, разбойное нападение произошло вечером 30 января. 15-летний школьник вышел на улицу с ножом, чтобы украсть деньги у горожан. Он наблюдал, как покупатели расплачиваются в магазинах, и заметил женщину с наличными деньгами. Подросток проследовал за ней во двор дома. Там он ударил ее по голове и сбил с ног, потребовал отдать деньги и ударил ножом в спину.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный с применением оружия"). Несовершеннолетнего допросили, ранее он состоял на учете в органах профилактики. Готовится ходатайство о его заключении под стражу.
15:06:39 31-01-2025
Малолетний ублюдок
15:45:26 31-01-2025
Юс (15:06:39 31-01-2025) Малолетний ублюдок...
"ранее он состоял на учете в органах профилактики" Кто-нибудь из сотрудников органов профилактики, ответит за случившееся?
16:08:50 31-01-2025
Гость (15:45:26 31-01-2025) "ранее он состоял на учете в органах профилактики" Кто-н... Эти органы за себя то ответить не могут
16:15:35 31-01-2025
Гость (15:45:26 31-01-2025) "ранее он состоял на учете в органах профилактики" Кто-н... Равно как и родители
18:18:58 31-01-2025
Это чудовище из 110 школы!
22:40:54 01-02-2025
Гость (18:18:58 31-01-2025) Это чудовище из 110 школы! ... самая ужасная школа, там уже убили в баре какого-то мужика подростки, участковые ничего не делают для профилактики! во дворах бандиты все эти сидят без страха
20:18:19 31-01-2025
это осознанный уголовник, исправлять здесь нечего.
для всех будет лучше, если он от туда уже не выйдет никогда
12:47:08 01-02-2025
всем защитникам личинок, я за смертную казнь (Но только к таким тварям как это нелюдь, что женщину порезал) и не важно ребенок или взрослый пуля в лоб и концы в воду
18:57:26 01-02-2025
Михаэль (12:47:08 01-02-2025) всем защитникам личинок, я за смертную казнь (Но только к та...
Среди россиян проводят опрос:
- Вы бы хотели ввести смертную казнь?
- Да, конечно!
- А вы доверяете полиции и судебной системе?
- Вы с ума сошли? Конечно же нет!
18:57:26 01-02-2025
Михаэль (12:47:08 01-02-2025) всем защитникам личинок, я за смертную казнь (Но только к та...
Среди россиян проводят опрос:
- Вы бы хотели ввести смертную казнь?
- Да, конечно!
- А вы доверяете полиции и судебной системе?
- Вы с ума сошли? Конечно же нет!
23:24:31 01-02-2025
Нельзя злобой на злобу отвечать-по православию
23:45:05 01-02-2025
Их специально выращивают таких в 110 школе? Или только на заказ?