В Барнауле прооперировали женщину, на которую с ножом напал школьник

Сейчас она находится в состоянии средней степени тяжести

31 января 2025, 14:50, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Женщину, пострадавшую от нападения подростка в Барнауле, прооперировали, сообщили в Минздраве Алтайского края.

"Женщина находится в больнице скорой медицинской помощи. Ее состояние оценивают как средней степени тяжести", - рассказали в министерстве.

В пресс-службе Следственного комитета ранее сообщали, что жизненно важные органы пострадавшей не задеты, но ее психологическое состояние после произошедшего остается нестабильным.

Напомним, разбойное нападение произошло вечером 30 января. 15-летний школьник вышел на улицу с ножом, чтобы украсть деньги у горожан. Он наблюдал, как покупатели расплачиваются в магазинах, и заметил женщину с наличными деньгами. Подросток проследовал за ней во двор дома. Там он ударил ее по голове и сбил с ног, потребовал отдать деньги и ударил ножом в спину.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный с применением оружия"). Несовершеннолетнего допросили, ранее он состоял на учете в органах профилактики. Готовится ходатайство о его заключении под стражу.